Τι συνέβη το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2028 στην Ανατολική Αττική με μία φωτιά που ξεκίνησε στο Νταού Πεντέλης και κατέληξε σε όλεθρο σαρώνοντας το Μάτι; Πώς κάηκαν 93 άνθρωποι, πώς πνίγηκαν εννέα στη θάλασσα, όπου κατέφυγαν για να σωθούν από την «πύρινη κόλαση»;

Έγιναν σε επίπεδο πρόληψης, επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση της φωτιάς αλλά και διαχείρισης της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε, όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ή ήταν αναπότρεπτη η τραγική εξέλιξη και ο κάθε αρμόδιος έκανε «το ανθρωπίνως δυνατό», όπως ακούστηκε στη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια των απολογιών;

Έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δεν απέδωσε ευθύνες σε 15 από τους 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι;

Τις απαντήσεις της, την αποτίμηση επί όλων των στοιχείων της τραγωδίας, όπως υπάρχουν στη δικογραφία και επί όσων εισφέρθηκαν κατά την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, θα αναπτύξει σήμερα με την αγόρευση της, η Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Μία αγόρευση που αν και δεν δεσμεύει το δικαστήριο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους 21 κατηγορούμενους και από τα θύματα της φονικότερης πυρκαγιάς που έχει βιώσει η χώρα, όσο και από την κοινωνία.

Οι άνθρωποι που από τη μία στιγμή στην άλλη βίωσαν ασύλληπτες σκηνές φρίκης, οδύνης και ανείπωτης καταστροφής έχουν ζητήσει από όλους τους πολίτες να σταθούν σήμερα στο πλευρό τους σε αυτήν την ειδική στιγμή της τελευταίας δίκης για την τραγωδία στο Μάτι.

Επτά χρόνια μετά την ημέρα που σημάδεψε για πάντα τη ζωή τους, κάλεσαν την κοινωνία να είναι κοντά τους στην τελική ευθεία στον αγώνα τους για δικαίωση των 104 νεκρών και των δεκάδων εγκαυματιών τους.

Σήμερα, οκτώ μήνες από την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό, η Εισαγγελέας της Έδρας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, θα διατυπώσει την κρίση, τη νομική της αξιολόγηση στα «πώς και γιατί» της υπόθεσης. Θα απαντήσει στα ζητήματα που θέτει η εισαγγελική έφεση κατά της ετυμηγορίας των δικαστών του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τόσο για τις δεκαπέντε αθωώσεις όσο και για το ύψος των ποινών που επέβαλε σε πέντε εκ των καταδικασθέντων, πρώην επιτελικούς της Πυροσβεστικής.

Το δικαστήριο έχει δώσει τη σημερινή αλλά και την αυριανή συνεδρίαση στη διάθεση της εισαγγελικής λειτουργού, ώστε να έχει χρόνο να αναπτύξει πλήρως το σκεπτικό που θα την οδηγήσει στο «δια ταύτα» της πρότασης της για την ενοχή ή μη και ποιων, από τους κατηγορούμενους, τότε στελέχη της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, των Δήμων και της τότε Περιφερειάρχη.

Οι νομικές απαντήσεις της Εισαγγελέα για πράξεις και παραλείψεις που καταλογίζονται στην κατηγορία, για τον ρόλο ενός εκάστου των κατηγορουμένων και πως επέδρασε σε όσα έγινα στο Μάτι, η αποδοχή της ή όχι στη θέση κατηγορουμένων ότι υπό τις συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες και τα μέσα που διέθεταν, έδρασαν και «ορθώς» και νομίμως, θα είναι τα δεδομένα που θα οδηγήσουν την εισαγγελική πρόταση στο «ένοχος» ή το «αθώος».

Οι κατηγορίες, οι κατηγορούμενοι και η εισαγγελική έφεση

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κρίνει από την αρχή την υπόθεση καθώς καλείται, μετά από έφεση του Εισαγγελέα στην πρωτόδικη απόφαση, να επαναξιολογήσει και τις ομόφωνες αθωώσεις για δεκαπέντε κατηγορούμενους, αλλά και το ύψος των ποινών για πέντε καταδικασθέντες.

Ο κάτοικος Νταού, δικάζεται κατόπιν δικής του έφεσης με ζητούμενο τη μείωση της ποινής του, καθώς δεν ασκήθηκε εναντίον της πρωτόδικης απόφασης, στο σκέλος που τον αφορά, εισαγγελική έφεση.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν ανά περίπτωση τους είκοσι, τότε επιτελικούς των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, αφορούν 102 ανθρωποκτονίες από αμέλεια, μεταξύ αυτών δε και οι εννέα άνθρωποι που πνίγηκαν στη θάλασσα στην προσπάθεια τους να γλυτώσουν από την κόλαση. Αφορούν παράλληλα και 32 σωματικές βλάβες από αμέλεια σχετικά με τους τραυματίες, επιζώντες της καταστροφής οι οποίοι παρίστανται στη δίκη.

Το πρωτόδικο δικαστήριο με την απόφασή του, η οποία έτυχε σφοδρότατων αντιδράσεων εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, έκρινε ενόχους έξι από τους 21 κατηγορούμενους και ομόφωνα αθώους τους υπόλοιπους δεκαπέντε.

Ένοχοι κρίθηκαν οι τότε επικεφαλής και στελέχη της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθαιόπουλος, Ιωάννης Φωστιέρης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Χαράλαμπος Χιόνης, στους οποίους η τελική εκτιτέα ποινή ορίστηκε στα πέντε έτη τα οποία μετατράπηκαν σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Ένοχος επίσης κρίθηκε και ο κάτοικος στο Νταού, από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αθώωσε τα στελέχη της Πυροσβεστικής Χρήστο Γκολφίνο, Φίλιππο Παντελεάκο, Δαμιανό Παπαδόπουλο, Χρήστο Λάμπρη, Χρήστο Δροσόπουλο, Γεώργιο Πορτοζούδη και Στέφανο Κολοκούρη.

Αθώωσε επίσης τον τότε αξιωματικό στα Εναέρια Μέσα της ΕΛΑΣ Χαράλαμπο Συρογιάννη, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, την τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τους τότε δημάρχους Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, Πεντέλης Δημήτριο-Στέργιο Καψάλη και Ραφήνας- Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς καθώς και τους αντιδημάρχους Βάιο Θανασιά (Μαραθώνα) και Αντώνη Παλπατζή (Ραφήνας Πικερμίου).

Κάλεσμα για δυναμικό «παρών» του κόσμου

«Καλούμε όλους τους φίλους, τους πληγέντες, τους συμπολίτες με ενσυναίσθηση και συνείδηση, να δηλώσουν το "παρών" στη δίκη» αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία έχει ως εξής:

«Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, στο Εφετείο Αθηνών, η Εισαγγελέας της Δίκης για το "ΜΑΤΙ" θα προτείνει περί της ενοχής ή όχι των 21 κατηγορουμένων για το έγκλημα της 23ης Ιουλίου 2018, της 2ης φονικότερης πυρκαγιάς παγκοσμίως.

Η Δίκη μας, πλησιάζει στο τέλος της. Βρίσκεται στο προτελευταίο κομβικό σημείο, καθώς θα απομένουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και η Απόφαση.

Το έγκλημα της 23ης Ιουλίου 2018, δεν θα ξανακριθεί εντός των τειχών της χώρας με τον τρόπο που σήμερα γνωρίζουμε, ακόμα και αν υπάρξει προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Με αυτά δεδομένα, καλούμε όλους τους φίλους, τους πληγέντες, τους συμπολίτες με ενσυναίσθηση και συνείδηση, να δηλώσουν το "παρών" στην δίκη.

Ζητούμε να σταθείτε πλάι μας, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αίθουσα Δ80Γ, 2ος όροφος, Κτίριο Εφετείου, οδός Λουκάρεως, 9:00πμ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

