Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα», το περασμένο Σάββατο σχολίασε το πρωί της Δευτέρας, η Ντόρα Μπακογιάννη ασκώντας κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Θα πω το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται κι όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται σαν φάρσα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Μπακογιάννη μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Όταν δε οι παρουσιαστές της είπαν ότι μιλάει με γρίφους, η κυρία Μπακογιάννη απάντησε «όχι και με γρίφους το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Είναι πασιφανές ότι έχει άλλους στόχους. Το έκανε μια φορά, δεν μπορεί να το ξανακάνει δεύτερη φορά. Θέλει να ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκη. Δεν θα λειτουργήσει».

«Επί της ουσίας η Ελλάδα ελάχιστες φορές είχε πολυδιάστατη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική όπως σήμερα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική που είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή - δέστε πόσα ταξίδια έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοχή - και παρούσα στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους λίγους πρωθυπουργούς που έχουν τέτοια επιρροή σε ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Με σχέσεις με τις ΗΠΑ που ευτυχώς είναι στέρεες και καλές και ανοίγοντας σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Για την Τουρκία συγκεκριμένα, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι «δεν άφησε τις πάγιες θέσεις της στην άκρη όπως και εμείς τις δικές μας. Καθόμαστε στο τραπέζι ενός διαλόγου με κόκκινες γραμμές και οι μεν και οι δε. Προσπαθούμε να λύσουμε τις διαφορές που έχουμε με τρόπο πολιτισμένο. Μπορούμε να ζήσουμε πολιτισμένα; Ναι μπορούμε. Ούτε κατά διάνοια δεν έχουμε μαλακώσει τις θέσεις μας».

