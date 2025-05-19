Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που καλείται να επικυρώσει την απόφαση για την κατάθεση της προανακριτικής επιτροπής από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι 33 βουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις για το κείμενο που επεξεργάζεται η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπό τον γραμματέα του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη με τη συνεργασία των τριών βουλευτών (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργο Μουλικιώτη) που μετέχουν στην προανακριτική επιτροπή.

Στο κείμενο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τεκμηριωμένο με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας που μεταφέρθηκε στη Βουλή, όπως επισημαίνουν στελέχη της πράσινης παράταξης, ζητείται διερεύνηση για κακούργημα λόγω διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών για 2 υπουργούς και τους υφυπουργούς τους.

«Το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών ακόμη και από αμέλεια αν οδηγήσει σε θάνατο, είναι κακούργημα. Δεν συνδέονται οι παραλείψεις;» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Τα 9 πολιτικά πρόσωπα που βάζει στο κάδρο η Χαριλάου Τρικούπη

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κείμενο του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται το όνομα του πρώην υπουργού Μεταφορών της ΝΔ Κώστα Καραμανλή και των υφυπουργών του Μιχάλη Παπαδόπουλο, Γιώργο Καραγιάννη, όπως και του πρώην υφυπουργού Μεταφορών και νυν Εθνικής Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Μέτα από μελέτη και νομική επεξεργασία αποφασίστηκε στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, παρά τις αρχικές ενστάσεις λόγω παραγραφής ενδεχόμενου αδικήματος. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως και μετά από ενδελεχή έλεγχο των Φ.Ε.Κ των αρμοδιοτήτων των υφυπουργών μεταφορών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αίτημα αναμένεται να συμπεριλαμβάνονται και 4 υφυπουργοί Μεταφορών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τρεις πολιτικούς που συμμετείχαν στην Κυβέρνηση της περιόδου προερχόμενοι από τους ΑΝΕΛ, τον Παναγιώτη Σγουρίδη, τη Μαρίνα Χρυσοβελώνη, τον Νίκο Μαυραγάνη αλλά και τον υφυπουργό Θάνο Μωραΐτη από τον ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα έχει μετακομίσει στο ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Στέφανου Κασσελάκη.

Το αίτημα για την προανακριτική επιτροπή αναμένεται να κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μέσα στην ημέρα. Από την Χαριλάου Τρικούπη ζητούν σεβασμό στο Σύνταγμα και κανονική λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής και λένε όχι σε fast track διαδικασίες όπως αυτήν που επέλεξε η Κυβερνητική πλειοψηφία στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου.

“Η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να την υψώνουμε στα λόγια και μετά να πηγαίνει στη Βουλή η Κυβέρνηση και να ψηφίζει συγκάλυψη. Εδώ η Κυβέρνηση δεν θέλει από την αρχή να γίνει καν συζήτηση για κακουργηματικές πράξεις στην προανακριτική. Για ποιο λόγο αφού λέει δεν θέλω να σταθώ εμπόδιο;” σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Μάλιστα στελέχη της πράσινης παράταξης απαντούν στα περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας και των πορισμάτων ρίχνοντας βέλη προς την Κυβέρνηση ότι πραγματεύεται τέτοιες τακτικές.

“Η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητήσουμε για όλα αυτά, είναι εκείνη που εργαλειοποιεί και πολιτικοποιεί μια νομική διαδικασία. Αν πραγματικά εννοούσε αυτό που δήλωνε ότι δεν έχει κανένα ταμπού, δεν θα έσπευδε να προεξοφλήσει ότι είναι πλημμέλημα” ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς από την συχνότητα της ΕΡΤ.

Πολιτικό Κέντρο μέσα στην εβδομάδα

Παρά τις σκέψεις για συνεδρίαση και του Πολιτικού Κέντρου πριν την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η συνεδρίαση του οργάνου θα πραγματοποιηθεί τελικά μέσα στην εβδομάδα με διευρυμένη ατζέντα για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.