Ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα η τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα της σχολής ανθρωπιστικών σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μια ύψιστη τιμητική διάκριση για έναν διακεκριμένο δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα, με παρουσία στον χώρο από το 1980.

Ο Παύλος Τσίμας τιμήθηκε όχι μόνο για τη διάρκεια, αλλά κυρίως για την ποιότητα και τη συνέπεια μιας πορείας που έχει ταυτιστεί με την έγκαιρη ενημέρωση, την ερευνητική δημοσιογραφία και τη σε βάθος ανάλυση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

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Έχει συνεργαστεί με κορυφαία ΜΜΕ, παρουσιάζοντας εκπομπές, ντοκιμαντέρ και φυσικά πολιτικές αναλύσεις.

Σήμερα, ο Παύλος Τσίμας εμφανώς συγκινημένος και μέσα σε θερμό χειροκρότημα ευχαρίστησε γι΄ αυτή την τιμή, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η δημοσιογραφία είναι το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου τόνισε πως ο Παύλος Τσίμας εκφράζει το ήθος, την πνευματική εγρήγορση, και την προσήλωση στον ορθό λόγο.

Στη συνέχεια μίλησε για έναν δημοσιογράφο που σε βοηθά να στοχάζεσαι και να αναστοχάζεσαι.

Το παρόν στην τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Πηγή: skai.gr

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