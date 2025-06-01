Στην καθιερωμένη κυριακατική ανασκόπησή του προχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Facebook, ξεκινώντας με ευχές για καλή επιτυχία στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην μακροσκελή ανάρτησή του, αναφέρεται στις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τομέα της υγείας και της ενέργειας, σε θέματα τουρισμού και οικονομίας, στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για τις φωτιές του καλοκαιριού και κλείνει με μια… βόλτα στην Ακρόπολη.

Μάλιστα παραδέχεται ότι «η σημερινή ανασκόπηση ξέφυγε λίγο» και υπόσχεται την επόμενη εβδομάδα να είναι πιο σύντομος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Καλημέρα και καλό μήνα! Πρώτη ανασκόπηση του Ιουνίου και θα ξεκινήσω ευχόμενος από καρδιάς στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων να δουν τους κόπους τους να δικαιώνονται. Να θυμάστε: αυτή η δοκιμασία δεν καθορίζει τα πάντα. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή για να γίνετε αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Συγκέντρωση, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.

Υπάρχουν εβδομάδες που κάτι ξεχωρίζει έντονα στην επικαιρότητα και άλλες όχι. Αυτή η εβδομάδα ξεχώρισε από τη λήψη μιας αναγκαίας απόφασης: την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του από την ΑΑΔΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, διαφανούς και λειτουργικού συστήματος αγροτικών πληρωμών και ενισχύσεων. Το υφιστάμενο σύστημα έχει επιτρέψει κακές πρακτικές, καθυστερήσεις και φαινόμενα καταστρατήγησης, όπως αποδεικνύεται, που δεν τιμούν κανέναν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας, οι παθογένειες αυτές δεν αντιμετωπίστηκαν. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια όμως στο πρόβλημα. Όπως είπα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι γόρδιοι δεσμοί αν δεν λύνονται, κόβονται.

Η επιλογή της ΑΑΔΕ δεν είναι τυχαία. Η ανεξαρτησία της Αρχής και οι σημαντικές επιτυχίες της στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελούν εχέγγυα για τη διαχείριση αυτού του κρίσιμου κομματιού του πρωτογενούς τομέα. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει ολοκληρωθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Όσο διαρκέσει αυτή η μετάβαση, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα ως προς την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεργάζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης με τις παράνομες εισπράξεις κοινοτικών κονδυλίων από επιτήδειους. Το οφείλουμε στους αγρότες που παλεύουν με συνέπεια. Το οφείλουμε στη χώρα.

Τομή συνιστά και η νέα διάταξη δυνάμεων στη διαρκή μάχη που δίνουμε για την προστασία των καταναλωτών και των εισοδημάτων τους. Δρομολογούμε νέες ρυθμίσεις, όπως η θέσπιση ειδικής σήμανσης σε προϊόντα που μειώνονται σε μέγεθος χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής, η λειτουργία λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, καθώς και η ψηφιακή αναβάθμιση της εφαρμογής e-katanalotis με ενημερώσεις για τα φθηνότερα προϊόντα και τους πιο ανταγωνιστικούς λιανοπωλητές. Ταυτόχρονα, προχωράμε στην ίδρυση μιας νέας Εθνικής Αρχής, η οποία θα εποπτεύει την αγορά και θα λειτουργεί παράλληλα με την Αρχή Ανταγωνισμού. Η νέα αυτή Αρχή θα ελέγχει καταγγελίες -οι οποίες σύντομα θα μπορούν να γίνονται και από κινητά μέσω ειδικής εφαρμογής- θα επιβάλλει κυρώσεις και θα προχωρά σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ενισχύοντας στην πράξη την προστασία του καταναλωτή. Αναγνωρίζω ότι, παρά τα αναχώματα κατά της ακρίβειας που έχουμε δημιουργήσει, η ακρίβεια συνεχίζει να πολιορκεί τα εισοδήματα. Η μάχη δεν έχει λήξει, γι’ αυτό ενισχύουμε τους θεσμούς και τα εργαλεία μας.

Συνεχίζω με την καθολική πρόσβαση πλέον όλων των γιατρών στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ασθενών που ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Δευτέρα. Μέσω αυτού, ο γιατρός μπορεί εύκολα και γρήγορα να βλέπει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς -διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις, εξετάσεις, θεραπείες- αποκτώντας μια πλήρη εικόνα που ενισχύει και τη συνέχεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Επιπλέον, το κράτος αποκτά για πρώτη φορά μια εθνική βάση αναφοράς με δεδομένα υγείας του πληθυσμού. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΣΥ και τις τεχνολογικές δυνατότητες.

Σημαντική προσθήκη στα ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης των πολιτών είναι και η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν το πρώτο τους ραντεβού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για πρώτη φορά χαρτογραφούνται και συγκεντρώνονται σε ένα σημείο οι περισσότερες από 200 δομές σε όλη τη χώρα, όπως τα Κέντρα Ημέρας, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση. Η εφαρμογή «First Intake» κάνει πιο εύκολη και ασφαλή την αναζήτηση υποστήριξης για την ψυχική υγεία. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς ένα σύγχρονο και πιο ανθρώπινο σύστημα, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη φροντίδα και την ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Ακόμα μια μεγάλη είδηση στον χώρο της υγείας αποτελεί η Νέα Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς, 3η κατά σειρά μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα ανεγερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, δωρεά της Μαριάννας Λάτση. Η Μονάδα θα εξυπηρετεί τη Δυτική Ελλάδα και θα διαθέτει 30 πολυθρόνες και 20 κλίνες για τις χημειοθεραπείες των ασθενών, πρότυπο Ρομποτικό Φαρμακείο και παράλληλα θα λειτουργεί ως κέντρο έρευνας και αριστείας για τη μελέτη του καρκίνου και νέων εξελιγμένων τύπων χημειοθεραπείας. Η Πολιτεία, πέρα από την ευγνωμοσύνη προς τη δωρήτρια, θα συμβάλει ενεργά ώστε η Μονάδα να είναι έτοιμη το 2027.

Όπως σίγουρα θα ξέρετε, όλοι και όλες έως σήμερα έχουμε τουλάχιστον 5 (!) διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης από το κράτος: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αστυνομικής Ταυτότητας, Μητρώου Πολιτών για τη ληξιαρχική και οικογενειακή μας κατάσταση, αλλά και διακριτή καρτέλα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του gov.gr. Και ακόμα και αν η μνήμη μας μας επιτρέπει να τους θυμόμαστε και τους 5 απ’ έξω, πόσες φορές δεν έχουν γίνει λανθασμένες καταχωρήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες; Ερχόμαστε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Από μεθαύριο Τρίτη, κάθε φορολογικός κάτοικος της χώρας θα μπορεί να αποκτά τον προσωπικό του αριθμό, τον οποίο και θα χρησιμοποιεί ως μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Τόσο προσωπικός θα είναι ο αριθμός που θα μπορούμε να διαλέξουμε εμείς τα 2 πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία από τον 12ψήφιο νέο αριθμό -τα τελευταία 9 στοιχεία του οποίου είναι το ΑΦΜ μας- μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr. Όσοι δεν έχουν εκδώσει ακόμη τις νέες ταυτότητες, όταν το κάνουν θα δουν τυπωμένο τον προσωπικό τους αριθμό πάνω στη νέα ταυτότητα. Όσοι τις αντικατέστησαν, θα μπορούν να κατεβάσουν τον δικό τους αριθμό από το gov.gr στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Πρόκειται για ακόμα μια μεταρρύθμιση που θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη.

Περνώ τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής μας ασφάλειας. Ξεκίνησε επιτυχώς τη λειτουργία της η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, αυτή τη φορά μέσω Αττικής -η πρώτη ήταν μέσω Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν, το νησί απαλλάσσεται οριστικά από τους ρυπογόνους τοπικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο, περνώντας σε μια νέα εποχή καθαρής και φθηνότερης ενέργειας. Η απόσυρσή τους σημαίνει και σημαντική οικονομική ελάφρυνση για τους καταναλωτές όλης της χώρας: οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς ρεύματος αναμένεται να μειωθούν κατά 300 εκ. ευρώ, ενώ σε συνδυασμό με τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η εξοικονόμηση αναμένεται να φτάσει τα 550 εκ. ευρώ ετησίως.

Η δεύτερη ενεργειακή είδηση αφορά την υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 600 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 792 MW, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε και τις εταιρείες ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., Clavenia Ltd, EUSIF Larissa Α.Ε. και Volton Α.Ε.. Όλες οι απαιτούμενες άδειες έχουν ήδη εξασφαλιστεί και το έργο ξεκινά άμεσα. Με την ολοκλήρωσή της, η νέα μονάδα θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα συμβάλει σε πιο καθαρή και αποδοτική παραγωγή ρεύματος και θα αναβαθμίσει τη θέση της Θεσσαλίας στον εθνικό ενεργειακό χάρτη.

Μένοντας στην περιφέρεια, η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη συνεχίζεται με τη Δυτική Μακεδονία. Η Κοζάνη και η Φλώρινα επιταχύνουν τον βηματισμό τους για την επόμενη μέρα, καθώς προχωρά η υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με σημαντικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης αποφασίστηκε το πλαίσιο των επόμενων βημάτων για την επίλυση όλων των ζητημάτων. Στο πεδίο των υποδομών, προχωρούν σημαντικά αρδευτικά έργα: τα φράγματα Πολυφύτου και Τριανταφυλλιάς, καθώς και τα αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς. Το σχέδιο της ΔΕΗ για την Κοζάνη περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις, αλλά και πρόνοιες για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Στη Φλώρινα ενισχύεται το Πανεπιστήμιο με την κατασκευή φοιτητικών εστιών 150 κλινών μέσω ΣΔΙΤ. Τέλος, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, προχωρά η ωρίμαση ειδικών παρεμβάσεων ανά δήμο, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.

Συνεχίζω με ένα εξαιρετικό παράδειγμα βέλτιστης αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου. Αναφέρομαι στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να παραχωρήσει τη χρήση 15 ακινήτων του ΤΑΧΔΙΚ σε δεκατρείς Δήμους και σε δύο Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Τα ακίνητα αυτά, στα οποία μέχρι πρόσφατα στεγάζονταν Ειρηνοδικεία που καταργήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Δικαστικού Χάρτη, αποκτούν ξανά ζωή μέσα από κοινωφελείς χρήσεις που καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως για παράδειγμα στεγαστικές, ενώ παράλληλα αξιοποιείται και συντηρείται δημόσια ακίνητη περιουσία, συχνά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Είναι μια win-win κίνηση που δείχνει τον δρόμο και σε άλλα Υπουργεία: να μην αφήνουν αδρανή ακίνητα, αλλά να τα παραχωρούν στην κοινωνία με τρόπο ουσιαστικό και δημιουργικό.

Μια αλλαγή που αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα ξεκινά από τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξής τους. Σε συνεργασία με την Alpha Bank, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενισχύουν τον ρόλο τους παρέχοντας τραπεζικές υπηρεσίες μέσα από τα 1.100 σημεία εξυπηρέτησής τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι εντός του 2025, περίπου 1,1 εκ. πολίτες τόσο σε αστικές όσο και αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, θα αποκτήσουν εύκολη, φυσική πρόσβαση και σε τραπεζικές υπηρεσίες. Η συνεργασία των ΕΛΤΑ με μια από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνει τη μετατροπή τους από άλλοτε προβληματική επιχείρηση σε σύγχρονη εταιρία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Καθώς ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαίρι -που ελπίζουμε να κυλήσει με φυσιολογικές θερμοκρασίες και όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές- έχουμε φροντίσει φέτος να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον κρατικό μηχανισμό, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, όπως πιλότων, τεχνικών και μηχανικών για τα νέα πτητικά μέσα που θα παραλάβουμε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Παράλληλα, προχωρά η θεσμοθέτηση νέας κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού με την ονομασία «Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία», οι οποίοι προσλαμβάνονται για επτά χρόνια με σχέση δημοσίου δικαίου, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς γραπτές εξετάσεις. Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και σύντομα θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Το προτελευταίο θέμα της ανασκόπησης έχει να κάνει με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον «Κούρο», ο οποίος πέτυχε τον στόχο του: να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά τον ελληνικό αθλητισμό, επαγγελματικό και ερασιτεχνικό. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-kouros II, γνωρίζουμε σήμερα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 63 Ομοσπονδίες με 163 διαφορετικά αθλήματα, 6.374 ενεργά σωματεία, 453.337 αθλητές και 18.143 προπονητές -κάτι που πριν δεν το γνώριζε κανείς. Πολύ ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι το 2024 καταγράφηκε αύξηση σε αριθμό αθλητών και προπονητών σε σύγκριση με το 2023, αλλά και αύξηση των γυναικών αθλητριών. Επιπλέον, γνωρίζουμε ποιες είναι οι κορυφαίες σε προτίμηση αθλητικές δραστηριότητες ανά περιφέρεια και νομό και έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας σε αθλητικούς χώρους με βάση τις προτιμήσεις κάθε τοπικής κοινωνίας. Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί, ούτε και να βελτιωθεί. Και επιτέλους, κάνουμε ένα «νοικοκύρεμα» και στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού που μας ενώνει όλους προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε πολίτη. Κι όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας «νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Και πολύ σύντομα μια ακόμα καλή αθλητική εξέλιξη: υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του στεγάστρου στο Στάδιο και το Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ από την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ. Πρόκειται για ένα τεχνικά απαιτητικό έργο υψηλών προδιαγραφών που θα ολοκληρωθεί σε 14 μήνες, με μια καινοτόμο μεθοδολογία επισκευής χωρίς να χρειαστεί διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Οι πόροι ύψους 61,3 εκ. ευρώ προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Άφησα για το τέλος δύο ξεχωριστές ειδήσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί πλέον σε έναν σημαντικό τουριστικό και επενδυτικό προορισμό με ισχυρή διεθνή φωνή. Η πρώτη αφορά τη διάκριση του πρώην Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στη δεύτερη θέση για την ανάληψη του ρόλου του Γενικού Γραμματέα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού μεταξύ 4 υποψήφιων. Παρότι για λίγες μόνο ψήφους δεν κατέκτησε την πρωτιά, η υποψηφιότητά του ανέδειξε το κύρος της χώρας μας στον διεθνή τουριστικό χάρτη και τη δυνατότητά μας να διαμορφώνουμε συμμαχίες και πολιτικές για ένα πιο βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Η δεύτερη θετική είδηση αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης της ιταλικής τράπεζας Unicredit, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, στην ελληνική Alpha Bank με την απόκτηση πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου που πλέον αγγίζει το 20%. Η ευστάθεια και η ελκυστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ξένους επενδυτες είναι δείκτης υγείας για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οιωνός για ακόμη καλύτερες μέρες για όλους μας.

Κλείνω την ανασκόπηση με μια… βόλτα στην Ακρόπολη. Από σήμερα οι επισκέπτες της μπορούν να απολαμβάνουν μια ξεχωριστή διαδρομή στη Βόρεια Κλιτύ του Ιερού Βράχου, που για πολλά χρόνια δεν ήταν προσβάσιμη στο κοινό. Κατά μήκος της υπάρχουν μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της Ακρόπολης, η Κλεψύδρα, τα Ιερά Σπήλαια, η απόληξη της Παναθηναϊκής Οδού και το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα. Επίσης από σήμερα λειτουργεί το νέο καλαίσθητο πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου, που κατασκεύασε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Σας προτείνω, όσο ακόμα δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, να την επισκεφθείτε.

Η σημερινή ανασκόπηση ξέφυγε λίγο. Είχα πει ότι θα είμαι πιο σύντομος, αλλά τελικά ήταν μια βδομάδα που είχα πολλά να πω -και να σκεφτείτε, δεν χώρεσαν όλα. Αν φτάσατε ως εδώ, σας ευχαριστώ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα -υπόσχομαι να είμαι πιο σύντομος, ή τουλάχιστον να προσπαθήσω. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.