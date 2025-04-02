Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Δήμαρχος, Βασίλης Ξυπολυτάς για την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση με το μνημόνιο, μεταξύ άλλων, «συμφωνείται η πολυεπίπεδη, συντονισμένη και ταχεία δράση όλων, καθώς κοινός στόχος είναι η εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η οργάνωση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου όπως και η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε κεντρικά σημεία της πόλης όπως και στις εισόδους και εξόδους της Κηφισιάς, με στόχο τόσο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, όσο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την τροχαία αστυνόμευση.»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε τη σημασία της υπογραφής του μνημονίου που θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία σε θέματα αστυνόμευσης και ασφάλειας, καθώς όπως ανέφερε το πιλοτικό πρόγραμμα εμφανούς αστυνόμευσης με την αναδιάταξη δυνάμεων, το οποίο εφαρμόστηκε τους προηγούμενους μήνες, είχε πολύ καλά αποτελέσματα και ως εκ τούτου θα μονιμοποιηθεί με την ενίσχυση των δυνάμεων.

«Είναι πολύ σημαντική ημέρα για εμάς διότι υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για τα θέματα ασφάλειας και αστυνόμευσης με τον Δήμαρχο και τον Δήμο Κηφισιάς και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα μπροστά και για τις δικές σας προσπάθειες και αγώνες που κάνετε για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Είμαστε εδώ, θέλω να είμαστε διαρκώς κοντά σας, θέλουμε τη συνεργασία σας, γιατί εσείς ξέρετε τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες», τόνισε ο κ Υπουργός απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Κηφισιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την τοποθέτηση 23 νέων αστυνομικών στο Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς, οι οποίοι, όπως τόνισε, θα ριχτούν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας. «Η δική μας αποστολή είναι να νιώσετε όλοι οι κάτοικοι ασφαλείς. Θέλουμε να καταστήσουμε τον Δήμο μια περιοχή κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας και τελικώς θέλουμε κάποια στιγμή να μας πείτε ότι επιτέλους στην Κηφισιά υπάρχει ασφάλεια και εσείς και τα παιδιά σας δεν νοιώθετε φόβο, ούτε ανασφάλεια και έχετε τη σιγουριά ότι υπάρχει ένα κράτος δικαίου, το οποίο διασφαλίζει όλα αυτά τα πολύ σπουδαία αγαθά, που είναι η ασφάλεια και η ελευθερία», είπε.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέπτυξε το σχέδιο αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στον Δήμο Κηφισιάς και στόχο έχει και την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από παρεμβάσεις τόσο σε θέματα οδικής ασφάλειας, ηχορρύπανσης και διαχείρισης απορριμμάτων. «Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι και γι' αυτό βελτιώνουμε συνέχεια τα επιχειρησιακά μας σχέδια, έτσι ώστε να είμαστε κάθε φορά χρησιμότεροι και αποτελεσματικότεροι».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε: «Σήμερα είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε στο Δημαρχείο Κηφισιάς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον οποίο συζητήσαμε τα θέματα ασφαλείας του Δήμου.

Το τελευταίο έτος είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία των δύο φορέων, καρπός της οποίας είναι το παρόν μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο καταγράφεται σημαντική μείωση της τάξεως του 46% της ενήλικης εγκληματικότητας και ελαχιστοποίηση της νεανικής παραβατικότητας, με πολύ λίγα συμβάντα, όπως αυτό που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Κηφισιάς.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. υπουργός, το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, θα ενισχυθεί με επιπλέον 23 νέους αστυνομικούς, που, μαζί με την υπάρχουσα δύναμη, θα παραμείνουν και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των γειτονιών του Δήμου μας, καθιστώντας τον στην πράξη μητροπολιτικό κέντρο ασφαλείας στη βόρεια Αττική.

Επίσης, η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, που θα εποπτεύονται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία με κόστος του Δήμου Κηφισιάς και θα τοποθετηθούν αρχικά στα εμπορικά κέντρα Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και στις εισόδους της πόλης, θα ενισχύσουν τόσο το αίσθημα ασφάλειας όσο και τον έλεγχο τόσο των τροχαίων παραβάσεων, όσο και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χρυσοχοΐδη για την άψογη συνεργασία και την ενσυναίσθηση με την οποία αντιμετώπισε εξαρχής το ζήτημα της ασφάλειας στο Δήμο Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

