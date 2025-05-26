Για πολύ χαρούμενες μέρες έκανε λόγο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ για τον ερχομό του παιδιού της.

Η ίδια ανέφερε πως ο σύζυγός της είναι πολύ βοηθητικός με το παιδί και πως έχουν ένα ήρεμο παιδί αν και τα ''logistics'' όπως σημείωσε είναι δύσκολα. «Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιο στεγαστικό πρόγραμμα ταιριάζει στο «προφίλ» σας

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Δήλωσε πως θα είναι πολύ εύκολη και εύχρηστη, θα μαζεύει όλη την πληροφορία για τα στεγαστικά προγράμματα και θα κάνει 3 πράγματα:

Ο πολίτης θα μπαίνει και θα βάζει το δικό του προφίλ για να δει τι δικαιούται (τι εισόδημα έχει, σε ποιο δήμο μένει κλπ) Θα επιλέγει και κατευθύνεται κατευθείαν στον φορέα που το υλοποιεί Θα βλέπει πόσα χρήματα εξοικονομεί

Το «Σπίτι μου 2» πηγαίνει πολύ καλά

Για το «Σπίτι μου 2», η ίδια ανέφερε ότι πηγαίνει πολύ καλά σημειώνοντας ότι 3 μήνες μετά έχει απορροφηθεί το 40%, δηλαδή 40% των 20.000 ανθρώπων έχουν κάνει την αίτησή τους, έχουν εγκριθεί για την πιστοληπτική τους ικανότητα, έχουν πάρει την προέγκριση για το συγκεκριμένο ακίνητο που έχουν καταθέσει. «Πιστεύω μέχρι το 2025 το Σπίτι μου 2 θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχουν δεσμευτεί όλοι οι πόροι στο 100%», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Τι ισχύει με τη σύγκλιση τριτέκνων - πολυτέκνων

Αναφορικά με την εξίσωση των τριτέκνων - πολυτέκνων που είχε εξαγγελθεί, - ένα θέμα για το οποίο ο ΣΚΑΙ λαμβάνει συχνά σχετικά μηνύματα για το πότε και αν θα γίνει - η ίδια υπογράμμισε πως ο πρωθυπουργός μίλησε για τη σύγκλιση των τριτέκνων - πολυτέκνων που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που εμπλέκονται πολλά υπουργεία. «Είμαστε σε μία ενδοκυβερνητική συνεννόηση έτσι ώστε βήμα βήμα να εξαπλώνεται παραπάνω και να πάμε σε αυτή τη σύγκλιση. «Νομίζω πως μέχρι την επόμενη ΔΕΘ θα έχουμε δει πολύ παραπάνω εξισώσεις», τόνισε ενδεικτικά σημειώνοντας πως αυτή την εβδομάδα έχουν 2 κυβερνητικές συναντήσεις διυπουργικές ακριβώς πάνω σε αυτό.

