Στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και σε άλλες πρωτοβουλίες του υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε σήμερα η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Action 24.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε πως το «Σπίτι μου ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του πρώτου πολύ επιτυχημένου κύκλου, καθώς από το 1 δισ. ευρώ που διατέθηκε για την επιδότηση στεγαστικών δανείων σε νέους και νέες, έχουν ήδη αξιοποιηθεί πάνω από 900 εκατ. ευρώ, δηλαδή, ξεπέρασε το 90% απορρόφησης. «Διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό, από 1 στα 2 δισ. ευρώ, αυξήσαμε το πλαφόν της αξίας αγοράς κατοικίας από τις 200.000 στις 250.000 ευρώ και ανεβάσαμε το ηλικιακό όριο συμμετοχής από τα 39 στα 50 έτη. Περισσότεροι δικαιούχοι, περισσότερα χρήματα, πιο ελαστικά κριτήρια», είπε.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι μέσα σε μόλις 2,5 μήνες έχουν ήδη προεγκριθεί περισσότερες από 4.600 αιτήσεις, όταν το αντίστοιχο διάστημα εφαρμογής του πρώτου κύκλου, «Σπίτι μου Ι», είχαν προεγκριθεί 3.500 αιτήσεις.

Για την κριτική περί υψηλών τιμών και παλαιότητας ακινήτων, η υπουργός απάντησε: «Το 85% των σπιτιών που έχουν υπαχθεί είναι χτισμένα το 1985. Δεν υπάρχουν πολλά νέα ακίνητα στην Ελλάδα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Κι αυτό είναι μέρος του προβλήματος – δεν αυξάνεται η προσφορά, άρα και δεν μειώνονται οι τιμές.»

Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση τιμών εξαιτίας του προγράμματος: «Τα σπίτια τα οποία εντάσσονται στην περίμετρο υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ», δηλαδή αυτά που είναι επιλέξιμα, έχουν την ίδια αυξητική τάση με την υπόλοιπη αγορά. Το 2023 ήταν 3,3%, το 2024 έπεσε στο 1,1% σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος», για να προσθέσει ότι με το εν λόγω πρόγραμμα «στηρίζουμε το μέσο νοικοκυριό, δεν ερχόμαστε να βοηθήσουμε αυτόν ο οποίος έχει πολύ υψηλό εισόδημα».

Εξάλλου, η υπουργός χαρακτήρισε το δημογραφικό ως «το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα», λέγοντας: «Είναι ένα πρόβλημα εθνικής επιβίωσης. Δεν μπορεί να έχει μία λύση, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Είναι ένα πλέγμα πολιτικών, ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που αγγίζει όλα τα Υπουργεία: από την υγεία και την παιδεία, μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις».

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, η υπουργός τόνισε ότι «εξετάζονται επιπλέον μέτρα, με στόχο τη στήριξη των νέων. Η στέγαση και η δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας από μικρότερη ηλικία είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για την αναστροφή της αρνητικής δημογραφικής τάσης». Όπως επισήμανε, «εξετάζουμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε με στοχευμένες πολιτικές, τόσο στο σκέλος της δημοσιονομικής στήριξης και των φοροελαφρύνσεων όσο και στο στεγαστικό κομμάτι. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των νέων να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία και να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια από νεαρότερη ηλικία για να βοηθήσουμε και εμείς έτσι στην αντιστροφή της αρνητικής δημογραφικής τάσης της χώρας.»

Επίσης, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε τη σημασία του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο επιδοτεί με 500 ευρώ τον μήνα τις οικογένειες για τη φροντίδα των παιδιών τους. «Πλέον μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο και γιαγιάδες και παππούδες. Είναι ένα σημαντικό μέτρο. Αλλά θέλουμε περισσότερες νταντάδες, περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν – έχουμε απλοποιήσει και τη διαδικασία ένταξης», ανέφερε.

Τέλος, μίλησε και για τη δική της εμπειρία, ως έγκυος υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σπάσουν τα ταμπού: «Δεν είναι αντιφατικοί ρόλοι η μητρότητα και η ευθύνη ενός υπουργείου. Είναι οι δύο πλευρές της ίδιας δύναμης. Αγκαλιάζω και τους δύο ρόλους με την ίδια ευθύνη». Για να συμπληρώσει: «Είναι τρομερό που έπρεπε να φτάσουμε στο 2025 για να έχουμε για πρώτη φορά μια έγκυο υπουργό. Δεν θα είμαι η τελευταία όμως. Έχω αισιοδοξία ότι από εδώ και πέρα αυτό θα αλλάξει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

