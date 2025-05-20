«Κάθε παιδί δικαιούται προστασία, φροντίδα και ίσες ευκαιρίες. Γι’ αυτό με την πολύτιμη αρωγή της UNICEF, προχωράμε άμεσα σε τρεις μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας για τα παιδιά αλλά και στήριξης για τον γονιό». Αυτό δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια συνάντησής της που είχε το μεσημέρι της Τρίτης με αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Γραφείου της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες, τρεις μεταρρυθμίσεις προς τα παιδιά και τις οικογένειες. Ένταξη, προστασία, ενδυνάμωση.

Όπως ανέφερε η κα Μιχαηλίδου, το υπουργείο προχωρά στον ανασχεδιασμό των Κέντρων Κοινότητας. «Στόχος μας είναι τα Κέντρα Κοινότητας να ανταποκρίνονται σε ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές, να προωθούν την κοινωνική ένταξη και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να είναι πιο ανοιχτά προς την κοινωνία, να αποκτήσουν τα εργαλεία ώστε να εντοπίζουν τις ευάλωτες οικογένειες, και να οργανώνουν την ενδυνάμωσή τους».

Παράλληλα το υπουργείο προωθεί την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την παιδική προστασία. «Η παιδική προστασία δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του δικού μας υπουργείου», σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου και εξήγησε: «Εμπλέκονται πολλά υπουργεία και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο που να ορίζει ποιος κάνει τι και με ποιο σκοπό. Αυτό επηρεάζει τα παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα και βρίσκονται συχνά χωρίς σταθερό στήριγμα ή απομακρύνονται από το οικογενειακό τους πλαίσιο. Είναι ανάγκη να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά και να διασφαλίσουμε ότι θα μεγαλώσουν με φροντίδα, αγάπη και σταθερότητα».

Η τρίτη πρωτοβουλία, αφορά τη συμβουλευτική στήριξη των γονέων. «Σε μια κοινωνία που αλλάζει τόσο ραγδαία, οι γονείς πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται δύσκολες συμπεριφορές από τον ψηφιακό εθισμό έως την παραβατικότητα και τον αξιακό αποπροσανατολισμό. Χρειάζονται εργαλεία και επιμόρφωση σε όλα τα στάδια της παιδικής ηλικίας», ανέφερε η υπουργός.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, αρμόδιος για θέματα παιδικής προστασίας, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης, ενώ από πλευράς UNICEF οι κ.κ. Ασπασία Πλακαντωνάκη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Aaron Greenberg, Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας, Ivelina Borisova, Περιφερειακή Σύμβουλος για την Προσχολική Ανάπτυξη, καθώς και οι Δέσποινα Καραμπερίδου και Μαριέλλα Μιχαηλίδου, Υπεύθυνες Εκπαίδευσης και Παιδικής Προστασίας αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

