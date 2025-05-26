Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε φιλοξενούμενη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων γύρω από το χαρτοφυλάκιό της, αρχής γενομένης από τις αυξήσεις στους μισθούς στη χώρα.

«Σημασία έχει πού είμαστε και πού ήμασταν. Στον κατώτατο μισθό είμαστε +35% σε σχέση με το 2019. 880 είναι σήμερα και είμαστε καθ' οδόν για το 950. Στον μέσο μισθό που έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί καθορίζεται από την ίδια την αγορά, έχουμε ανέβει πάνω από 28% και τα νούμερα δείχνουν μια σταθερά» όπως είπε. «Στον μέσο μισθό πλήρους και μερικής απασχόλησης συνολικά είμαστε στα 1.342 ευρώ. Αν πάρει δηλαδή τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, είναι στα 1.478 ευρώ, πολύ κοντά στα 1.500. Όσο μειώνεται η ανεργία, στενεύουν οι δεξαμενές ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση και άρα αυτό οδηγεί σε αύξηση μισθών».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επίσκεψή της με τον πρωθυπουργό στην 44η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Περιστέρι, με πάνω από 230 επιχειρήσεις που αναζητούσαν κόσμο. «Τώρα η βασική πρόκληση είναι πού θα βρούμε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι όσο σταθεροποιείται η κατάσταση στην αγορά, να βλέπει κανείς στο τέλος του μήνα να του μένει μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του. Και ναι νομίζω είμαστε σε μια φάση που ο καθένας θα βλέπει ολοένα και περισσότερα. Εμείς ξέρουμε ήδη πάνω από 10.000 προσλήψεις μόνο από τις Ημέρες Καριέρας».

«Αυτό γίνεται σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως την ψηφιακή κάρτα εργασίας», συμπλήρωσε. «Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε από τις τράπεζες, τα μεγάλα σουπερμάρκετ, τις εταιρείες security και μπροστά μας είχαμε 4 δύσκολους κλάδους: βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση. Υπάρχουν εκεί έξω καταστάσεις κατάχρησης κι εμείς οφείλουμε σαν Πολιτεία να προστατεύσουμε και τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό. Εφαρμόσαμε λοιπόν την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον τουρισμό τον μήνα Μάρτιο, εκτός καλοκαιρινής σεζόν. Απέδωσε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες Μάρτιο μόνο κατά 637%. Κατά τεκμήριο δουλεύουν πολλοί Σαββατοκύριακο, αργίες και βράδυ».

