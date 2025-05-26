Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού στη νέα αστυνομική ταυτότητα

Στις 10.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, με αντικείμενο την ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού πολίτη στη νέα αστυνομική ταυτότητα.

Ο προσωπικός αριθμός θα χορηγείται με τη γέννηση κάθε ατόμου και με αυτόν θα γίνονται εφεξής όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο. Με το νέο αυτό μέσο εκτιμάται ότι οι πολίτες θα ταυτοποιούνται από φορείς του Δημοσίου με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Για τα έως τώρα εκδοθέντα δελτία ταυτότητας που δεν αναγράφουν τον προσωπικό αριθμό προβλέπεται ότι θα ισχύουν κανονικά μέχρι την αντικατάστασή τους ή μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

«Τρία αλφαριθμητικά ψηφία και το ΑΦΜ μας, αυτό θα είναι ο προσωπικός αριθμός. Ως αλφαριθμητικά λέμε τα νούμερα και τα κοινά γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέγουμε τα δύο από αυτά, το τρίτο προκύπτει μόνο του και πλέον έχουμε τον προσωπικό μας αριθμό», είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πηγή: skai.gr

