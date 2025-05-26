Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τι γίνεται με τη διά βίου εξίσωση τριτέκνων – πολυτέκνων που είχε εξαγγελθεί

Για το πότε και αν θα γίνει η εξίσωση των τριτέκνων – πολυτέκνων, που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Ειδικά ο πρωθυπουργός έχει μια μανία, ότι λέει να το κάνει. Οπότε σε αυτή τη ΔΕΘ, του Σεπτεμβρίου μίλησε και πολύ σωστά για τη σύγκλιση τριτέκνων – πολυτέκνων. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλά υπουργεία», ανέφερε αρχικά η κυρία Μιχαηλίδου.

Και σημείωσε τις περιπτώσεις που ισχύει η εξίσωση:

«Το Σπίτι Μου 2 τους τριτέκνους τους εξισώνει με τους πολυτέκνους, έχεις απόλυτη επιδότηση στο επιτόκιό σου στην τράπεζα όταν είσαι τρίτεκνος. Λογίζεσαι σαν πολύτεκνος. Αντίστοιχα, στα voucher που παίρνουν οι τρίτεκνοι για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, λογίζονται ως πολύτεκνοι. Άρα ήδη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει, είμαστε σε μια ενδοκυβερνητική συνεννόηση έτσι ώστε βήμα - βήμα να εξαπλώνεται λίγο παραπάνω και να πάμε σε αυτή τη σύγκλιση που χρειαζόμαστε τόσο για λόγους οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών, αλλά και για να βοηθήσουμε με ένα ακόμη μέτρο το δημογραφικό».

«Μέχρι την επόμενη ΔΕΘ θα έχουμε δει πολλές παραπάνω εξισώσεις. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο κυβερνητικές διυπουργικές συναντήσεις, ακριβώς πάνω σε αυτό, την δρομολόγηση επιπρόσθετων μέτρων για την εξίσωση των τριτέκνων», κατέληξε η υπουργός.

Πηγή: skai.gr

