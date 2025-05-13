Μιχαηλίδου: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς

Με εντολή της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), στο πλαίσιο του ελέγχου στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, μετά τα πρώτα ευρήματα που αποκάλυψαν ενδείξεις κατάχρησης δημόσιου χρήματος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο.

«Το κράτος πρόνοιας στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών και στην ακεραιότητα όσων το υπηρετούν. Το γεγονός ότι το πρόσωπο που εμπλέκεται εργαζόταν σε δομή πρόνοιας κάνει την πράξη ακόμα πιο σοβαρή. Οι δομές μας δεν είναι ουδέτεροι φορείς, είναι σύμβολα κοινωνικής ευθύνης. Κάθε σκιά εντός τους είναι προσβολή για τους πολίτες και για τους λειτουργούς που τις τιμούν», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τη Δευτέρα 5 Μαΐου, διενεργεί ενδελεχή επιτόπιο οικονομικό έλεγχο στη δομή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, υπάλληλος του Θεραπευτηρίου φέρεται να έχει εμπλακεί σε συστηματική κατάχρηση δημοσίων πόρων, με το ποσό να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Ο υπάλληλος έχει παραδεχθεί εγγράφως την πράξη του για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως σήμερα. Ωστόσο από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η πράξη γίνεται συστηματικά από τον Δεκέμβριο του 2016. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς και παράνομες ενέργειες σε προγενέστερο χρόνο.

Ο υπάλληλος έχει ήδη παυθεί από τα καθήκοντά του και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει προχωρήσει σε όλα τα απαιτούμενα βήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και να αναληφθούν οι απαραίτητες νομικές και πειθαρχικές ενέργειες. Η συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να αμαυρώσει το πρόσωπο της δημόσιας φροντίδας. Η θέση μας είναι αμετακίνητη. Μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή διαφθοράς. Ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα πολιτισμού και δικαιοσύνης. Η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους και θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες συνέπειες. Όποιος έχει παραβεί το καθήκον του, θα λογοδοτήσει», τόνισε η υπουργός.

