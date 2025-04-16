ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει για τη χρηματοδότηση και τη νομική υπόσταση της «Ομάδας Αλήθειας»

«Η κυβέρνηση, ενώ ομολογεί πως γνωρίζει τη λειτουργία της "Ομάδας Αλήθειας" και της παρέχει πλήρη κάλυψη, επιμένει να μην απαντά στα ερωτήματα για τη διαδρομή του χρήματος μεταξύ του εν λόγω προπαγανδιστικού μηχανισμού, των εταιρειών που συνδέονται μαζί του ή τον χρηματοδοτούν ευθέως και του κράτους», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε σχόλιό του, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι τα ερωτήματα παραμένουν:

«Υπάρχουν υπάλληλοι της εταιρείας Blue Skies ή άλλων εταιρειών που συνδέονται με την "Ομάδα Αλήθειας" και την τελευταία εξαετία απασχολούνταν ως μετακλητοί υπάλληλοι, επιστημονικοί ή ειδικοί συνεργάτες βουλευτών και υπουργών;

Αφού -όπως διατείνεται η κυβέρνηση- η "Ομάδα Αλήθειας" έχει νόμιμους εκπροσώπους που δεν κρύβουν την ταυτότητά τους, τι νομική μορφή έχει; Έχουν καταστατικό από το οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι που ανέφερε ο κ. Μαρινάκης; Ποιο ΑΦΜ έχει η "Ομάδα Αλήθειας";».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι περιμένει μία απάντηση «είτε από τους ίδιους είτε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που ούτως ή άλλως έχει αναλάβει χρέη δημόσιας υπεράσπισής τους».

