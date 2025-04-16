Μητσοτάκη με πρόεδρο Eurogroup: H ελληνική οικονομία σημειώνει συνεχή πρόοδο

Με τον πρόεδρο του Eurogroup Paschal Donohoe συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η πορεία της ελληνικής οικονομίας και ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως και η διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής θέσης ως προς το εμπόριο και τους δασμούς.

Τονίστηκε ότι μετά την πανδημία η Ελλάδα πετυχαίνει συστηματικά ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχει μειώσει την ανεργία και έχει τονώσει την απασχόληση σε προ κρίσης επίπεδα, έχει βελτιώσει τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, με ταχύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλη χώρα κι έχει αυξήσει την εξωστρέφειά και τις εξαγωγές της, αναβαθμίζοντας παράλληλα το επενδυτικό περιβάλλον.

Επισημάνθηκε ακόμα η προσήλωση της χώρας μας στη δημοσιονομική σταθερότητα και τα αποτελέσματα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πρότασή του για αμοιβαία επωφελή συμφωνία της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα διατηρεί τους βαθείς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Eurogroup είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας υποδέχομαι και πάλι στην Αθήνα. Βρίσκεστε εδώ σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς, γεμάτους προκλήσεις. Είμαι, όμως, στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι, όπως έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις, η ελληνική οικονομία σημειώνει συνεχή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, συνεχίζεται η σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις επιδόσεις μας όσον αφορά στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, κάτι που σημαίνει ότι κυριολεκτικά αλλάζουμε τον ιστό της ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας περισσότερο σε θέματα ανταγωνιστικότητας και αντιμετωπίζοντας τα υποκείμενα διαρθρωτικά προβλήματα που μας κληροδότησε η κρίση.

Και βέβαια, η δημοσιονομική μας θέση συνολικά είναι εξαιρετικά θετική. Συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε θετικά τους εαυτούς μας και τους εταίρους μας, υπερβαίνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό για εμάς, διότι μας δίνει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας. Και όποια στήριξη μπορούμε να προσφέρουμε στο εισόδημα των πιο ευάλωτων Ελλήνων, προέρχεται ουσιαστικά από την υπεραπόδοση της οικονομίας.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ δημοσίως τόσο τον Κωστή όσο και τον Κυριάκο για την καταπληκτική δουλειά που έχουμε κάνει όσον αφορά στην αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της φοροδιαφυγής. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά πετύχαμε πολύ απτά αποτελέσματα και ήταν απαραίτητο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης.

Και η πρόοδος όσον αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους στο μέλλον, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας. Όσο ισχυρότερα είναι τα θεμέλια, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε εξωτερικό σοκ μάς επιφυλάσσει το μέλλον.

Επομένως, σας ευχαριστώ και πάλι για όλη τη στήριξη που εσείς προσωπικά έχετε προσφέρει στην Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. Ήσασταν πάντα ένας ισχυρός εταίρος σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Αισθάνομαι ότι υποδέχομαι πραγματικά έναν στενό φίλο στην Αθήνα.

Paschal Donohoe: Πρωθυπουργέ, Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνάδελφοι και φίλοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας συναντήσω, κ. Πρωθυπουργέ, σε αυτή την επίσκεψή μου στην Αθήνα και την Ελλάδα. Είναι πάντοτε προνόμιο για εμένα να έχω την ευκαιρία να συναντώ τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη.

Θέλω να αναδείξω αυτό το προνόμιο με την επισήμανση ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ με την νέα πρέσβειρα Ciara O’Floinn, η οποία πρόσφατα διορίστηκε να εκπροσωπεί την Ιρλανδία στην Ελλάδα. Σε αυτή την επίσκεψη, αναγνωρίζουμε την αξία μιας μεγάλης φιλίας και μιας σημαντικής οικονομικής και πολιτικής σχέσης.

Αλλά και ως Πρόεδρος του Eurogroup θέλω και πάλι να αναγνωρίσω την εξαιρετική επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Όταν άρχισα να μετέχω στο Eurogroup πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα, για ένα χρονικό διάστημα, ταυτιζόταν δυστυχώς με την οικονομική κρίση. Τώρα αναγνωρίζεται ως μια οικονομία και μια χώρα που έχει κάνει μια τόσο επιτυχημένη ανάκαμψη από τις μεγάλες δυσκολίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι πλέον μια χώρα που, σε πολλούς από τους σημαντικούς οικονομικούς δείκτες, σημειώνει επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου της ευρωζώνης. Πολλοί από εμάς παρακολουθούμε με μεγάλη υπερηφάνεια και αναγνωρίζουμε τις επιτυχημένες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τόσο από την Ελλάδα όσο και, πιστεύω, από την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ, τον νυν Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και φίλο μου Κωστή, αλλά και τον νέο μου συνάδελφο και φίλο, Κυριάκο, και να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν την ελληνική οικονομία εκεί που βρίσκεται τώρα, στην καρδιά της ευρωζώνης και στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά, το θεμέλιο όλων αυτών είστε εσείς, κ. Πρωθυπουργέ, η ηγεσία σας και το έργο που έχουν επιτελέσει οι κυβερνήσεις σας, χωρίς το οποίο η σκληρή δουλειά του ελληνικού λαού δεν θα είχε τις σημερινές επιτυχίες.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή. Είναι μεγάλη τιμή, όπως πάντα, να σας συναντώ και μεγάλη χαρά να επισκέπτομαι την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.