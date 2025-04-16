Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Κίνα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Sun Yeli, στο Πεκίνο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις πολιτιστικής συνεργασίας οι οποίες έχουν ενδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, μέσω της ανταλλαγής και διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων και της θεσμικής συνεργασίας ανάμεσα στα μουσειακά και ερευνητικά ιδρύματα των δύο χωρών.

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι αυτή την περίοδο προβάλλονται τρεις εκθέσεις ελληνικών αρχαιοτήτων σε πολύ σημαντικά μουσεία του Πεκίνου: Η έκθεση «Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο», στο Capital Museum, η έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου», στο Εθνικό Μουσείο και η έκθεση «Δαίδαλος: Μύθοι της Κρήτης», στο Μουσείο του Παλατιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόοδο της υλοποίησης της ίδρυσης του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο κτήριο του Σιλό του Πειραιά, καθώς και στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας για τις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες.

Ο υπουργός Sun Yeli εξήρε το υψηλό επίπεδο των ελληνοκινεζικών πολιτιστικών σχέσεων και επανέλαβε την προσήλωσή του στην περαιτέρω ενίσχυσή τους. Σημείωσε ότι ο μεγάλος αριθμός ελληνικών εκθέσεων στην Κίνα οφείλεται στην αγάπη του κινεζικού λαού για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και στην πολιτική της χώρας του να διδαχθεί από τα χαρακτηριστικά των αρχαίων πολιτισμών.

Ο Sun Yeli δήλωσε την πρόθεση της Κίνας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων της Κρήτης, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Μινωικού Πολιτισμού για την κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Συγχρόνως, επανέλαβε τη σταθερή και διαρκή υποστήριξη της χώρας του στο ελληνικό αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τον ομόλογο της για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει η Κίνα στο θέμα της επανένωσης των παρθενωνείων Γλυπτών στην Αθήνα, αλλά και για τη συνεχή συνεργασία των δύο χωρών στην πάταξη της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών και την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους. Επεσήμανε, τέλος, ότι οι λαοί, που διαθέτουν πλούσια και πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά, έχουν ευθύνη να αναδείξουν τον πολιτισμό τους προς όφελος της παγκόσμιας κοινότητας. Η υπουργός Πολιτισμού προσκάλεσε τον ομόλογό της στο Forum των Αρχαίων Πολιτισμών, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο 2025, ενώ ο υπουργός Sun Yeli κάλεσε τη Λίνα Μενδώνη στη διεθνή συνάντηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που οργανώνεται από το υπουργείο του τον Νοέμβριο 2025.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή της στην Κίνα με συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Πεκίνου Δρ. Wu Weishan. Έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια του διαλόγου ανάμεσα στην κινεζική και ελληνική τέχνη, όχι μόνον στην αρχαία, αλλά και στη σύγχρονη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γλυπτικό σύμπλεγμα «Κομφούκιος και Σωκράτης: Μια Συνάντηση», που φιλοξενείται στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, έργο του Dr. Wu Weishan. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη μελλοντική συνεργασία του Εθνικού Μουσείου Τέχνης του Πεκίνου με την Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου με την αμοιβαία ανταλλαγή εκθέσεων και ειδικών επιστημόνων.

Την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συνόδευαν, σε όλη τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής της στην Κίνα, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο Ευγένιος Καλπύρης και η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δρ Ολυμπία Βικάτου.

