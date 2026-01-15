Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή.», ήταν η ανάρτηση του, συνοδευόμενη από ένα ωραίο video με στιγμιότυπα από την τελετή υποδοχής, αλλά και όλο το ιστορικό από τη συμφωνία αγοράς από τη Γαλλία και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

