Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κ. Μητσοτάκης: «Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα»

O Έλληνας πρωθυπουργός, μετά την υποδοχή της φρεγάτας Belharra, προέβη σε ανήρτηση στο διαδίκτυο ενός εντυπωσιακού βίντεο, με στιγμές και από την τελετή

Ο Μητσοτάκης κατά την υποδοχή του Κίμωνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή.», ήταν η ανάρτηση του, συνοδευόμενη από ένα ωραίο video με στιγμιότυπα από την τελετή υποδοχής, αλλά και όλο το ιστορικό από τη συμφωνία αγοράς από τη Γαλλία και τον Εμανουέλ Μακρόν.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φρεγάτα Κίμων Κυριάκος Μητσοτάκης Belharra
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark