«Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και των τριών υπολοίπων φρεγατών Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό που θα ακολουθήσει συνιστά ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ.Μαρινάκης έδωσε έμφαση στην πολιτική ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων από την κυβέρνηση, και αναφέρθηκε στη σημερινή παραλαβή της φρεγάτας Bellhara, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει έως το τέλος του έτους η ένταξη άλλων δυο φρεγατών Bellhara, και μιας ακόμη μέσα στο 2028, ώστε μέχρι το τέλος της δεκαετίας η χώρα μας να διαθέτει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της ιστορίας της.

Η κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τις ΕΔ

«Η πρώτη από τις νέες, υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra κατέπλευσε στη χώρα μας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εν πλω υποδοχή της παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενσωμάτωσής της στον Στόλο» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε ότι ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενδυναμώνοντάς τες. Έδωσε το χρονοδιάγραμμα της παραλαβής των επόμενων φρεγατών και υπογράμμισε:

«Έως το τέλος του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης Belharra, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της».

Κατέρριψε ρεκόρ η έκδοση 10ετούς ομολόγου

Ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νέο 10ετές ομόλογο λέγοντας ότι κατέρριψε μια σειρά από ρεκόρ η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως είπε, η χώρα μας δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, από 3,63% πέρυσι και ενώ τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

«Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές με 49,5 δισ. προσφορές από 330 επενδυτές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Σημειώνεται πως με την έκδοση αυτού του 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα κάλυψε το 50% των δανειακών αναγκών του 2026.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για την πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη αυτή η εξέλιξη σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη» είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην κύρωση της νέας συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιταλικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική του Hellenic Train που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Όπως είπε «πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Με την υπογραφή της συμφωνίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενεργοποιείται η παραγγελία 23 ολοκαίνουριων συρμών, με επένδυση της ιταλικής Κυβέρνησης και ορίζοντα παραλαβής των πρώτων εντός 18 μηνών». Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση χερσαίων μεταφορών στη χώρα, ύψους 308 εκατ. ευρώ, και για πρώτη φορά από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων η Ελλάδα αποκτά νέα και όχι μεταχειρισμένα τρένα.

«Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι η διάρκεια των δρομολογίων να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, καθώς το σύνολο των επενδύσεων που προβλέπεται από την ιταλική Κυβέρνηση αγγίζει τα 420 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού ύψους περί τα 102 εκατ. ευρώ, που εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω. «Έμφαση θα δοθεί σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης» τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στην ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 14, προς το παρόν, από τα 25 ΑΕΙ της χώρας, για την υλοποίηση «Δράσεων ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης».

Όπως είπε «η συνολική δημόσια δαπάνη για τα 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαμορφώνεται σε 6,55 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα».

Ο κ.Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναμένεται να υλοποιηθούν, σε κάθε ΑΕΙ, τα εξής:

σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων,

ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας,

δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών,

σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης,

ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία και

δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

