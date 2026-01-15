Λογαριασμός
Συνάντηση Μητσοτάκη με το μέλος της Fed Στιβ Μιράν, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοιλ

Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μιράν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γκιλφόιλ, Μητσοτάκης, Μιράν

Συνάντηση με το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στιβ Μιράν, είχε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνέφαγε με τον Στιβ Μιράν, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως Kίμπερλι Γκίλφοιλ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μιράν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μιράν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες.

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης FED
