Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Σαντορίνη επιστρέφει στην κανονικότητα

«Η Σαντορίνη επιστρέφει στην κανονικότητα. Παραμένει ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός και με σωστή διαχείριση, προχωρούμε για ακόμα μία δυναμική τουριστική χρονιά». Αυτό το σαφές μήνυμα έστειλε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τον χαιρετισμό της στην ημερίδα «Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας - Σαντορίνη 2025», μια πρωτοβουλία του Δήμου Θήρας που υποστηρίζεται από το υπουργείο Τουρισμού.

Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε τη Σαντορίνη παγκόσμια αναγνωρίσιμο, εμβληματικό προορισμό, που αποτελεί σύμβολο μοναδικής ομορφιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς και φιλοξενίας, και έχει καθοριστική συνεισφορά, ώστε η Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων ταξιδιωτικών προορισμών στον κόσμο.

«Το υπουργείο Τουρισμού στέκεται δίπλα στις τοπικές αρχές και την κοινωνία της Σαντορίνης για την επίτευξη των κοινών στόχων: την ανάδειξη της τουριστικής και πολιτιστικής προσφοράς του νησιού, τη διαφύλαξη της αυθεντικότητάς του και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη», τόνισε η υπουργός.

Η υπουργός Τουρισμού αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετώπισε το νησί στις αρχές του έτους, υπογράμμισε ότι η πολιτεία, σε συνεργασία με τους επιστήμονες και την τοπική αυτοδιοίκηση, εφαρμόζει προληπτικά και στοχευμένα μέτρα Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθώντας συνεχώς την κατάσταση για τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε σειρά πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το υπουργείο για τη στήριξη του νησιού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού από τον Δήμο Θήρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η πολιτική μας έχει ως γνώμονα τον κανόνα της ισορροπίας και του μέτρου. Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, να προωθήσουμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο θα συνεργάζονται η κεντρική κυβέρνηση η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη σε παρεμβάσεις με στόχο την άμβλυνση της πίεσης που δέχονται ορισμένοι προορισμοί όπως η Σαντορίνη, ειδικά κατά τους μήνες αιχμής, αναδεικνύοντας τη θεσμοθέτηση του τέλους κρουαζιέρας.

«Με γνώμονα την ανταποδοτικότητα», προσέθεσε η υπουργός, «καθώς μέρος του εσόδου αυτού θα επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και θα διατίθεται με σκοπό τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών για την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού».

Αναφορικά με το επικείμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την τουριστική οικονομία, καθώς θα προσδιορίζει έναν οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης, και θα θέτει σταθερές βάσεις για τη χρήση της γης στην τουριστική δραστηριότητα.

«Πρέπει να απομακρυνθούμε από το ξεπερασμένο μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στην ποσότητα έναντι της ποιότητας και να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που εστιάζει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και στην ανθεκτικότητα των προορισμών».

Κλείνοντας την ομιλία της η υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι το «Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας - Σαντορίνη 2025", μπορεί να είναι δείκτης για μια νέα τροχιά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και τόνισε: «Αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα και το περιβάλλον του νησιού, ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία και προσφέρει εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Και ασφαλώς αυτή η προσέγγιση δεν αφορά μόνο τη Σαντορίνη. Αφορά προορισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

