Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Τρίτης (01/04) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης, διαφωνώντας ότι υπάρχει εσωκομματική και επικοινωνιακή κρίση. «Πρώτα από όλα, ο ανασχηματισμός δεν πήγε περίπατο. Πήγε περίπατο με τα στελέχη της γενιάς των 30ρηδων και των 40ρηδων, οι οποίοι ανέλαβαν σημαντικές θέσεις ευθύνης; Υπήρχαν αρκετές αλλαγές και συνολικά αν το δει κανείς, νομίζω είναι ένα σημαντικό restart αν θέλετε», όπως είπε.

Αναφορικά με τις αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε τους λόγους που αυτές δόθηκαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Υπάρχει μια σημαντική εκροή από Στρατιωτικές Σχολές και υπάρχει μια δυσκολία να προσελκύσουμε νέα παιδιά εκεί. Αυτό δεν υπάρχει αλλού. Να λοιπόν μια ειδοποιός διαφορά πρώτη γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον, η ρήτρα διαφυγής, μια σημαντική νίκη», υπογράμμισε στη συνέχεια η υπουργός και ξεκαθάρισε:

«Δεν υπάρχει κανένα κυβερνητικό στέλεχος και κανένας βουλευτής, ο οποίος δεν θέλει να δει αύξηση στα εισοδήματα και δη επέκταση των αυξήσεων αυτών σε όλους τους ενστόλους μας. Εμείς εκλεχθήκαμε το 2023 με πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες, για τις οποίες θα κριθούμε το 2027. Τα υλοποιήσαμε; Τα υλοποιήσαμε καλά ή όχι καλά; Δεν υπάρχει υπουργείο αυτήν τη στιγμή που να μην εργάζεται νυχθημερόν να υλοποιήσει αυτές τις εξαγγελίες, όποιον τομέα και να πάρετε».

«Έχουν γυρίσει 420.000 από τους 660.000 που έφυγαν στο εξωτερικό»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την προσέλκυση πίσω στην πατρίδα Ελλήνων που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό.

«Έχουν έρθει, σύμφωνα με την Eurostat, 420.000 από τους 660.000 που έφυγαν. Στην εκδήλωση που κάναμε στο Λονδίνο είχε πάνω από 1.600 άτομα τελικά, έγιναν χιλιάδες συνεντεύξεις, πάνω από 26 επιχειρήσεις ήταν παρούσες, οι μεγαλύτερες στη χώρα, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ξεκίνησαν να κλείνονται συμφωνίες. Δηλαδή εκεί που ήμασταν, μου έλεγαν ότι άρχισαν και προσλάμβαναν κόσμο από την τελευταία μας εκδήλωση στο Άμστερνταμ πριν 3 μήνες».

«Υπάρχουν πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα που αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει, όπως μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 συναπτά έτη, προκειμένου ακριβώς να αποτελέσει και αυτό σημαντικό κίνητρο για να σκεφτεί ο συμπατριώτης μας να γυρίσει.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως έκανε μνεία και στον κατώτατο μισθό, η αύξηση του οποίου εφαρμόζεται από σήμερα στα 880 ευρώ. «Δεν θεωρούμε ότι με αυτήν την αύξηση λύνονται όλα τα προβλήματα του κόσμου, θεωρούμε όμως ότι είναι ένα βήμα για να μειωθούν κάποιες δυσκολίες. Αυτό είναι σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027. Όταν ήρθαμε στα πράγματα, αυτός ήταν στα 650 ευρώ. Από σήμερα είναι στα 880 ευρώ, αύξηση 35% από το 2019 και 6% από πέρσι».

«Μιλάμε για 50 ευρώ τον μήνα μικτά, 700 ευρώ τον χρόνο μικτά. Καθαρά από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, ανάλογα του αν είσαι με ή χωρίς παιδιά, και τον χρόνο καθαρά από 473 έως 606 ευρώ περισσότερα. Είναι αμελητέο; Όχι, κατά τη γνώμη μου. Κάποιος που δεν έχει παιδιά, για τα 880 ευρώ του κατώτατου μισθού, θα πληρώσει 19 ευρώ φόρο. Κάποιος που έχει ένα παιδί, θα πληρώσει 11 ευρώ φόρο και κάποιος που έχει από 2 παιδιά και πάνω, θα πληρώσει 0 ευρώ. Τρώει λοιπόν όλη την αύξηση η εφορία; Όχι είναι η απάντηση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

