Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής:

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου.

Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα των φορολογικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τα αγροτικά δάνεια.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκληματικότητας.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους.

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης των Υπουργείων για το 2025.

Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 2025.

