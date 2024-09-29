Με ένα βίντεο από τη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκαινίασε το κανάλι της στο Tiktok, με αφορμή την έναρξη της μεγάλης καμπάνιας μηνυμάτων «Τι Σημαίνει Αντιπολίτευση;», της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθημερινά θα ενημερώνει για όλες τις δράσεις της «Αντιπολίτευσης Υπεράσπισης» που υποσχέθηκε πριν τις εκλογές, «μέχρι να γίνουμε Κυβέρνηση», όπως λέει.

Δείτε το βίντεο που εγκαινιάζει το κανάλι της



Πηγή: skai.gr

