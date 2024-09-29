Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκαινίασε το κανάλι της στο Tiktok - Δείτε το πρώτο της βίντεο

Καθημερινά θα ενημερώνει για τις δράσεις της «Αντιπολίτευσης Υπεράσπισης», «μέχρι να γίνουμε Κυβέρνηση», όπως λέει

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανοιξε κανάλι στο Tiktok - Δείτε το πρώτο βίνετο

Με ένα βίντεο από τη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκαινίασε το κανάλι της στο Tiktok, με αφορμή την έναρξη της μεγάλης καμπάνιας μηνυμάτων «Τι Σημαίνει Αντιπολίτευση;», της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθημερινά θα ενημερώνει για όλες τις δράσεις της «Αντιπολίτευσης Υπεράσπισης» που υποσχέθηκε πριν τις εκλογές, «μέχρι να γίνουμε Κυβέρνηση», όπως λέει. 

Δείτε το βίντεο που εγκαινιάζει το κανάλι της 
 

@zoekonstant ♬ original sound - zoekonstant
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζωή Κωνσταντοπούλου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark