Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε την Πέμπτη τηλεφωνικές ευχές για τα γενέθλιά του από τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν, της Σερβίας, του Ουζμπεκιστάν, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, οι ηγέτες συνεχάρησαν τον Ερντογάν, ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και μοιράστηκε τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, το Βόσνιο μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Μπετσίροβιτς και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ηγέτες συνεχάρησαν τον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του. Ο Ερντογάν τους ευχαρίστησε και επισήμανε τη δέσμευση της Τουρκίας για περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πέρα από τις ευχές για τα γενέθλια, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το κλίμα διαλόγου και τη θετική ατζέντα, και αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι γεννημένος το 1954.

Πηγή: skai.gr

