Απόφαση σταθμό που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε το 2022, αλλά και ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μαξίμου, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν από λίγο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές και διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε επίσης ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός αλλά και για να απολογηθεί για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, ενώ πρόσθεσε ότι θα καταθέσει αίτημα και για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής καθώς η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε.

«Η κατάθεση του αιτήματος μας για νέα εξεταστική θα γίνει με την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης γι’ αυτό ζητώ την επιτάχυνση της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η σημερινή απόφαση είναι μία απόφαση σταθμός που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου στις 26 Ιουλίου 2022. Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν. Που δήλωσαν παρών από την πρώτη στιγμή σε μία μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Η απόφαση αυτή όμως είναι πάνω απ’ όλα μία τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Είναι μία ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που δέχτηκα και δεχθήκαμε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πετύχαμε μία ακόμη σημαντική νίκη σε αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση. Όλα αυτά ήρθαν ως συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Σήμερα κάποιοι πανηγυρίζουν παρ' όλο που έμειναν μόνο στα λόγια.

Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, πραγματικά μέχρι τέλους, και γι’ αυτό να είστε σίγουροι. Πρώτα ακυρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Τσιάρας ως αντισυνταγματικός, τώρα ήρθε μία ακόμη νίκη. Μπροστά μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης η Δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δημητριάδη.

Μετά την απόφαση της δικαιοσύνης θα ζητήσουμε τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός αλλά και για να απολογηθεί για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Επίσης θα καταθέσουμε έτοιμα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποκαλύπτουν. Η κατάθεση του αιτήματος μας για νέα εξεταστική θα γίνει με την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης, γι’ αυτό ζητώ την επιτάχυνση της.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Χρήστο Κακλαμάνη, τη Φλώρα Ταμπάκη, τον Μανώλη Βελεγράκη, τον Νίκο Αλιβιζάτο για την τεράστια συνεισφορά του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ένα θύμα αυτού του παρακράτους, τον Θανάση Κουκάκη, που έδωσε κι αυτός έναν μεγάλο αγώνα με επιμονή για να φτάσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Χαίρομαι πολύ για τη σημερινή απόφαση, μία απόφαση που εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης για την αρχειοθέτηση της απόφασης και να είστε σίγουροι ότι η δημοκρατική παράταξη δεν κινείται βάσει πολιτικών κριτηρίων. Αλλά βάσει αρχών και αξιών που κάνουν πάντα τη στάση της να είναι ακλόνητη

Αυτή λοιπόν, η δικαστική προσπάθεια, αυτός ο αγώνας δεν είναι μία προσωπική επιλογή. Είναι μία επιλογή για τη Δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και πάνω απ’ όλα για την πατρίδα μας. Για να αποδείξουμε στην Ελλάδα του 2026 ότι η χώρα μας είναι μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα και ότι ποτέ κανένας δεν θα ξαναδιανοηθεί, εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της Δημοκρατίας να οργανώσει τέτοιες πρακτικές, σκοτεινές, παρακρατικές και επιζήμιες για την πατρίδα μας.



