Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης: Να υλοποιήσει η κυβέρνηση την πρότασή μας για 120 δόσεις για χρέη σε εφορίες και ΕΦΚΑ

«Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση», προσέσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επισκέφτηκε την έκθεση ARTOZA

Νίκος Ανδρουλάκης

Την έκθεση ARTOZA επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης και με δηλώσεις του κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, λόγω του κόστους της ενέργειας, της αδυναμίας πρόσβασης στην τραπεζική αγορά, αλλά και της διαχείρισης των χρεών. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ρότα. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και για τις τρεις αυτές μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προσέθεσε ότι «άμεσα πρέπει να υλοποιηθεί η πρότασή μας και να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, για 120 δόσεις για τα χρέη σε εφορίες και ΕΦΚΑ. Όσο η αγορά ζητά λύσεις και η κυβέρνηση κωφεύει, τα πράγματα θα χειροτερεύουν για χιλιάδες επιχειρήσεις,  που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν βυθιστεί στην απελπισία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark