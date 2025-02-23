Την έκθεση ARTOZA επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης και με δηλώσεις του κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, λόγω του κόστους της ενέργειας, της αδυναμίας πρόσβασης στην τραπεζική αγορά, αλλά και της διαχείρισης των χρεών. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ρότα. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και για τις τρεις αυτές μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προσέθεσε ότι «άμεσα πρέπει να υλοποιηθεί η πρότασή μας και να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, για 120 δόσεις για τα χρέη σε εφορίες και ΕΦΚΑ. Όσο η αγορά ζητά λύσεις και η κυβέρνηση κωφεύει, τα πράγματα θα χειροτερεύουν για χιλιάδες επιχειρήσεις, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν βυθιστεί στην απελπισία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.