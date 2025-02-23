«Η πολιτική εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα συνδέεται με την απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για δημοκρατία και διαφάνεια, που διατυπώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα μας», δήλωσε από τα Ιωάννινα ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Το μήνυμα αυτής της εβδομάδας είναι ένα και συγκεκριμένο: να είμαστε όλοι και όλες στα συλλαλητήρια για δημοκρατία και διαφάνεια, στα συλλαλητήρια που απαιτούν να αλλάξει σελίδα αυτή η χώρα. Γιατί το μόνο που είναι ξεκάθαρο, όσο κι αν προσπαθεί να διχάσει ή να φοβίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι η κυβέρνησή του δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη δημοκρατία και τη διαφάνεια που χρειάζεται η χώρα και απαιτούν οι πολίτες», προσέθεσε ο κ. Φάμεελος, για να υπογραμμίσει:

«Η απαίτηση των πολιτών είναι να αλλάξει η πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι εδώ. Δυναμώνει, μεγαλώνει και όπως αποκάλυπτε όλα αυτά τα χρόνια το σχέδιο συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, έτσι συμβάλλει και στο να αλλάξει πολιτικά σελίδα αυτή η χώρα».

«Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει γιατί δεν εξασφαλίζει τη δημοκρατία και τη διαφάνεια που απαιτούν οι πολίτες και είναι το οξυγόνο της κοινωνίας», κατέληξε.

