Ζελένσκι: Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας

Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε το Σάββατο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης, υπογραμμίζει ο Ουκρανός πρωθυπουργός.

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X

«Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis και τον ευχαρίστησα για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία από την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας. Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης. Συζητήσαμε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, τα κοινά ευρωπαϊκά έργα, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων. Βασίζομαι στην κοινή μας εργασία για σημαντικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της μη μόνιμης ένταξης της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας».

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis and thanked him for Greece’s unwavering support for Ukraine since the beginning of Russia’s full-scale invasion.



We deeply appreciate the solidarity of the Greek people, Greece’s firm stance in condemning aggression, and its… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025

Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τονίζει σε προηγούμενο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντατικές διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

