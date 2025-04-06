Κανείς δεν μπορεί να βγει ωφελημένος από έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας «θα συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην καινούργια πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι «θα παλέψουμε η οικονομία μας να βγει όσο πιο αλώβητη γίνεται και από αυτή τη νέα σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Καλημέρα σε όλες και όλους. Η πρώτη ανασκόπηση του Απριλίου μας βρίσκει στο νέο, αχαρτογράφητο ακόμη, τοπίο που δημιουργεί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα η απόφαση του προέδρου Τραμπ για την επιβολή δασμών. Για το μόνο που είμαστε σίγουροι είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βγει ωφελημένος από έναν γενικευμένο εμπορικό «πόλεμο». Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα αυτή κατάσταση αποτελεί σαφή απόκλιση από τους οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε. Η χώρα μας, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, θα συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην καινούργια πραγματικότητα. Και θα παλέψουμε η οικονομία μας να βγει όσο πιο αλώβητη γίνεται και από αυτή τη νέα σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχω πει πολλές φορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον χάρτη των διεθνών συμφερόντων και των παγκόσμιων γεωπολιτικών ισορροπιών. Το κάνει ήδη στον τομέα της Ασφάλειας. Έτσι, χάρη και στον δημοσιονομικό χώρο που μας έδωσε η ρήτρα διαφυγής -μια ευρωπαϊκή απόφαση στην οποία συνέβαλε η Ελλάδα καθοριστικά- μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα νέο τοπίο σε ό,τι αφορά την αμυντική μας θωράκιση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται ένας 12ετής προγραμματισμός των εξοπλισμών προκειμένου να καλύψουμε τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2037, αλλά να ανακτήσουμε και το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 25 δισ. ευρώ, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Από τον συνολικό σχεδιασμό, 47 προγράμματα ύψους 3,9 δισ. ευρώ μπορούν να υλοποιηθούν με συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και άλλα 14, αξίας 1,14 δισ. ευρώ, μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολό τους από ελληνικές εταιρίες. Όπως είπα και στη Βουλή, οι επενδύσεις αυτές είναι μια επιλογή ευθύνης απέναντι στη χώρα και προσήλωσης στο καθήκον της προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων.

Επιτρέψτε μου να κάνω ξεχωριστή αναφορά στο πιο εμβληματικό κομμάτι του νέου εξοπλιστικού προγράμματος: τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν θόλο προστασίας πολλαπλών επιπέδων. Στο υπάρχον σύστημα που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη -την καρδιά του συστήματος αεράμυνας, πλοία επιφανείας και υποβρύχια που προστάτευαν το Αιγαίο, θα προστεθούν σύγχρονα πυραυλικά και άλλα συστήματα που θα προστατεύουν την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα σε πέντε επίπεδα: αντί-drone, αντιπυραυλικό, αντιαεροπορικό, αντιπλοϊκό και ανθυποβρυχιακό.

Αλλά θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στον πιο κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων: στο ανθρώπινο δυναμικό. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα τους. Επί κυβερνήσεώς μας δόθηκε επίδομα Στόλου για το Πολεμικό Ναυτικό, κάνουμε σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση του οικιστικού προβλήματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αυξήθηκε η μηνιαία αποζημίωση για τους μαθητές στρατιωτικών σχολών και γίνεται προσπάθεια αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, προωθούμε αλλαγές στη θητεία με την απόκτηση δεξιοτήτων για τους στρατευσίμους, ενώ εξετάζεται και η εθελοντική στράτευση γυναικών. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου, ενώ αναζητούνται τρόποι για να καταστεί το στρατιωτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό.

Η στήριξή μας στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι διαχρονική, όπως και σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας. Και αυτό θα αποτυπωθεί με σαφήνεια και στις οικονομικές επιλογές που θα παρουσιάσουμε στη φετινή ΔΕΘ. Μακριά από τη λογική ενός καταστροφικού σπιράλ παροχολογίας, στηρίζουμε -με λογισμό και ευαισθησία- την κοινωνία συνολικά, αλλά και κάθε ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα.

Απόδειξη του παραπάνω είναι τα πολλά θετικά νέα της σημερινής ανασκόπησης για τους πολίτες. Αλλαγές που βελτιώνουν, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, την καθημερινότητά τους και που, σε κάθε περίπτωση, είναι υπέρ της κοινωνίας. Ξεκινώ από την εφαρμογή του αυξημένου κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, που ισχύει από την περασμένη Τρίτη και επηρεάζει θετικά τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και τους δικαιούχους πολλών επιδομάτων. Προφανώς δεν λύνονται τα προβλήματα των συμπολιτών μας, είναι όμως ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, με ξεκάθαρο στόχο: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027.

Επειδή, όμως, τα πράγματα πρέπει να λέγονται όπως πραγματικά είναι και όχι όπως φαντάζονται ορισμένοι στην αντιπολίτευση, αξίζει να αναφέρω εδώ τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με αυτά, η πλειοψηφία των εργαζομένων (53,7%) έχει μισθό σήμερα άνω των 1.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν στο 36,3%, δηλαδή 1 στους 3 εργαζόμενους. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκλιμάκωση της ανεργίας νέων και γυναικών κατά 50% από το 2019, μια ένδειξη ότι η αγορά εργασίας βελτιώνεται όχι μόνο ποσοστικά, αλλά και ποιοτικά.

Μαζί με τη ενίσχυση των εισοδημάτων όσων εργάζονται, μεριμνούμε για όσους αναζητούν να βρουν μία σταθερή και καλά πληρωμένη δουλειά. Οι προσπάθειές μας αποδίδουν: τον Φεβρουάριο η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,6%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Το ξέρω πως απέχουμε ακόμη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά θυμίζω ότι το 2019 η ανεργία στην Ελλάδα ξεπερνούσε το 17,5%!

Στην προσπάθεια για τη μείωση της ανεργίας, σημαντική είναι και η συμβολή της ΔΥΠΑ με τα επιδοτούμενα προγράμματά της. Η νέα δράση της αφορά επιπλέον 1.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 55 ετών, με διάρκεια 1+1 έτος και με κάλυψη του 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Η απασχόληση αφορά αποκλειστικά στους Δήμους και τις Περιφέρειες που δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα των 6.000 θέσεων, διασφαλίζοντας έτσι γεωγραφική ισορροπία και δίκαιη κατανομή. Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 17,5 εκ. ευρώ και συνιστά μια ακόμα έμπρακτη παρέμβαση για την ένταξη ευάλωτων ηλικιακά ομάδων στην αγορά εργασίας.

Όμως, στην ουσιαστική στήριξη των ανέργων συμβάλλει και η αλλαγή στον τρόπο χορήγησης του επιδόματος ανεργίας, η οποία εφαρμόζεται αρχικά πιλοτικά για 15.000 ανέργους. Πρόκειται για μια αναγκαία μεταρρύθμιση, ώστε το επίδομα να ανταποκρίνεται στα σημερινά ζητούμενα: στην ουσιαστική και δίκαιη στήριξη των ανέργων με ταυτόχρονη παρακίνηση για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τι αλλάζει, θα με ρωτήσετε, και απαντώ: τους πρώτους 6 μήνες, το επίδομα θα είναι υψηλότερο συγκριτικά με το τωρινό πλαίσιο και θα βαίνει μειούμενο, ενώ το ύψος του θα διαμορφώνεται από τις εισφορές που έχουν καταβάλει οι άνεργοι (όπως συμβαίνει σε 25 από 27 χώρες της ΕΕ). Θα υπάρχουν πρόσθετες παροχές, όπως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και προσαυξήσεις λόγω παιδιών, καθώς και -για πρώτη φορά- προσαυξήσεις και λόγω μονογονεικότητας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, φυσικά, όσους το έχουν ανάγκη, αλλά και να αποφύγουμε την παγίδα της μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε ανεργία, που δεν κινητοποιεί δηλαδή τον άνεργο να βρει δουλειά. Τώρα, η στήριξη συνοδεύεται από κίνητρο και προοπτική.

Πολλές, σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας -και μάλιστα στους τομείς τεχνολογικής αιχμής- πρόκειται να δημιουργήσουν επενδύσεις σαν αυτή που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και αφορά τη «μετά-τον-λιγνίτη» εποχή. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού παραμένει στην περιοχή, επενδύοντας πλέον στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην τεχνητή νοημοσύνη και σε πολύ μεγάλα data centers. Για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η ευκαιρία, θα χρειαστεί τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής να προσαρμόσουν ανάλογα τα προγράμματα σπουδών τους για να «εξοπλίσουν» τους νέους με τις δεξιότητες που απαιτούν οι νέες θέσεις εργασίας. Η μετάβαση στη νέα εποχή, άλλωστε, δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά και την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού που θα τη στηρίξει.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη Δυτική Μακεδονία, είχα την ευκαιρία επίσης να μιλήσω για το πώς το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης γίνεται πλέον Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, καθώς υλοποιούνται πολλά έργα ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Στόχος μας είναι η περιοχή όχι μόνο να αναπληρώσει το κενό των χαμένων θέσεων εργασίας από την απολιγνιτοποίηση, αλλά και να γίνει πόλος σημαντικών επενδύσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσονται μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο Ε65 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και πιστεύω ότι θα αλλάξει δραστικά την όψη όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα προχωρούν και έργα άρδευσης, ώστε το πολύ υδάτινο δυναμικό της περιοχής να αξιοποιηθεί υπέρ του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής παραγωγής. Όπως έχω ξαναπεί, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει σελίδα.

Όμως, στη Δυτική Μακεδονία δεν μιλήσαμε μόνο για θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Συνάντησα και την Κάτια που, μια προηγούμενη φορά, μου είχε ζητήσει να επεκτείνουμε το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού και στις υπόλοιπες περιοχές. Υποσχέθηκα ότι θα το κάνουμε και έτσι έγινε. Την είδα, λοιπόν, ξανά στην Κοζάνη και μου σύστησε την Προσωπική της Βοηθό. Είναι μια γνωριμία που αποτυπώνει το πραγματικό νόημα όσων προσπαθούμε: να στηρίζουμε στην πράξη όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα καλά νέα ωστόσο συνεχίζονται, καθώς άλλοι 500 συμπολίτες μας με αναπηρία εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Οι νέοι ωφελούμενοι θα προέλθουν από όσους -αν και πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας- δεν είχαν κληρωθεί στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος. Να κάνω έναν απολογισμό: σήμερα, 1.349 άτομα με αναπηρία έχουν Προσωπικό Βοηθό, ενώ 1.917 Προσωπικοί Βοηθοί έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Στα δυο χρόνια εφαρμογής του προγράμματος έχουν διατεθεί συνολικά 42 εκ. ευρώ για να στηριχθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Αλλάζω θέμα και πάω σε κάτι που σας μίλησα και μέσα στην εβδομάδα: στον διπλασιασμό των εισοδηματικών κριτηρίων του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα «κόκκινα δάνεια». Στο εξής θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους ευάλωτους πολίτες, αλλά και τη μεσαία τάξη, οφειλέτες δηλαδή με ετήσια εισοδήματα έως 42.000 ευρώ και περιουσία έως 360.000 ευρώ. Επιπλέον, οι τράπεζες και οι υπόλοιποι πιστωτές θα είναι υποχρεωμένοι πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασµού να καταθέτουν έγγραφη πρόταση ρύθµισης στον οφειλέτη, ενώ οι ευάλωτοι δανειολήπτες μπορούν να σώσουν την κατοικία τους ακόμη και 20 ημέρες πριν από την εκποίησή της, μέσω ένταξης στο ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης. Μιλάμε λοιπόν για μια μεγάλη δεύτερη ευκαιρία στη μεσαία τάξη. Ήδη, χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος περιορίσθηκε στα 67 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2024, από 92 δισ. ευρώ το 2019. Μόνο το 2024 έγιναν 81% περισσότερες ρυθμίσεις από το 2023, περίπου 29.000 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 9,5 δισ. ευρώ.

Συνεχίζω με τα μειωμένα κατά περίπου 25% τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Απρίλιο, προς όφελος των οικογενειακών προϋπολογισμών. Η αλήθεια είναι οι αυξομειώσεις των τιμών είναι η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και όταν χρειάζεται παρεμβαίνουμε διορθωτικά, υπέρ των καταναλωτών.

Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της αντίληψης αποτελεί η άμεση ανταπόκρισή μας στους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Πάρο, λόγω της ασυνήθιστα έντονης βροχής που έπεσε στο νησί μέσα σε λίγες ώρες. Το υφιστάμενο σύστημα απορροής, σχεδιασμένο με δεδομένα του παρελθόντος, δεν μπόρεσε να απορροφήσει τους όγκους νερού. Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στην Πάρο για να δει την κατάσταση από κοντά. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες από τον Δήμο και την Περιφέρεια προκειμένου να δοθεί το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής (έως 6.000 ευρώ) καθώς και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ) σε όσους έπαθαν ζημιά. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, απαιτούν από όλους μας, και από τις τοπικές κοινωνίες, να προετοιμαστούμε διαφορετικά. Γιατί αυτό περιμένουν και δικαιούνται οι πολίτες.

Το επόμενο θέμα της ανασκόπησης αφορά μια διορθωτική κίνηση ουσίας από το Υπουργείο Υγείας. Μέχρι σήμερα, οι ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς εξαιτίας μιας παλιάς και εσφαλμένης διοικητικής οδηγίας, δικαιούνταν να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις μόνο ανά 20 ημέρες. Προφανώς, σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, οι οποίοι ενδεχομένως να χρειάζεται να κάνουν εξετάσεις συχνότερα, που σημαίνει ότι μέχρι τώρα τις πλήρωναν από την τσέπη τους. Αυτό τελείωσε. Στο εξής θα μπορούν να υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις ακόμη και σε καθημερινή βάση, αν το κρίνει αναγκαίο ο γιατρός τους, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι. Μια αυτονόητη αρωγή σε ανθρώπους που δίνουν μάχη για να γίνουν καλά.

Κάτι ακόμα από τον τομέα της υγείας: 11 νέα πλωτά ασθενοφόρα προμηθεύτηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας για μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας. Ήδη τα πρώτα δύο στάλθηκαν στους Φούρνους Ικαρίας και στους Λειψούς, σύντομα θα παραληφθεί άλλο ένα για να πάρουν σειρά και τα επόμενα που θα διατεθούν στα νησιά Άγιος Ευστράτιος, Κάσος, Ψαρά, Ζάκυνθος, Θάσος, Κέα, καθώς επίσης στην Ιεράπετρα (για το νησάκι Χρυσή), στη Χώρα Σφακίων για τη Γαύδο και στους Ωρεούς Αιδηψού. Όλα έχουν σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό και ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο για τη μεταφορά ασθενών και των συγγενών τους. Μαζί με τα υπάρχοντα 8 που εξυπηρετούν ήδη ισάριθμα νησιά μας, συνιστούν μια πολύτιμη γέφυρα μεταφοράς και διάσωσης ανθρώπινων ζωών. Το κόστος των 11 νέων πλωτών ασθενοφόρων είναι 6,6 εκ. ευρώ, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικής Ασφάλειας.

Έφτασαν τα 12 τα κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού που κατέθεσαν αίτηση για λειτουργία παραρτημάτων τους από φέτος τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, και ακόμη ένα για τη μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η αξιολόγησή τους θα γίνει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση το αυστηρά καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο. Το μεγάλο ενδιαφέρον, σε κάθε περίπτωση, δικαιώνει την ιστορική μεταρρύθμιση που άργησε πολύ αλλά έγινε επιτέλους πράξη. Τα Ελληνόπουλα μπορούν πλέον να φοιτήσουν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά στον τόπο τους, να λάβουν πτυχία με εξασφαλισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ κερδισμένα θα βγουν και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια από την εκπαιδευτική άμιλλα.

Τους νέους αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το φετινό Youthpass, τη χορήγηση δηλαδή των vouchers 150 ευρώ σε 18άρηδες και 19άρηδες για πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 30 εκ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα 150 ευρώ που μπορούν να την αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν, στους τομείς που προανέφερα. Το YouthPass φαίνεται ότι πάλι «τα σπάει», για να χρησιμοποιήσω το λεξιλόγιο των νέων. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 39.000 αιτήσεις. Η προθεσμία λήγει στις 15 Μαΐου.

Το Youthpass είναι μια από τις κοινωνικές δράσεις μας που μπορούμε να χρηματοδοτούμε από το μέρισμα της ανάπτυξης, αλλά και από την εντυπωσιακή μείωση της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το τελευταίο θα αναφερθώ. Σύμφωνα με μελέτη της ΑΑΔΕ, από τη διασύνδεση POS–ταμειακών μηχανών το 2024 «αποκαλύφθηκαν» επιπλέον εισοδήματα 8,3 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα οδηγήσει και σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα, όχι από νέους φόρους, αλλά από εκείνους που μέχρι σήμερα μπορούσαν και φοροδιέφευγαν. Θυμίζω, είμαστε η κυβέρνηση που αφαίρεσε 73 φορολογικά βάρη από τις πλάτες πολιτών και επιχειρήσεων. Και θα συνεχίσουμε με νέες μειώσεις φόρων, μέσα στα πλαίσια πάντοτε των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας.

Αν φτάσατε μέχρι εδώ, κάντε λίγη ακόμα υπομονή. Δεν έμεινε πολύ!

Συνεχίζω με τις νέες ψηφιακές νίκες σε βάρος της γραφειοκρατίας. Καταργούνται τα «δημοφιλή» πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Στο εξής, όταν τα χρειάζεται ως «πληροφορία» κάποια υπηρεσία, δεν θα σας ζητούν να τα προσκομίζεται, αλλά θα αντλούνται κατευθείαν από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση και ασφάλεια στις συναλλαγές μας με το Δημόσιο φέρνει ο μοναδικός Προσωπικός Αριθμός πολίτη που έρχεται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για έναν 12ψήφιο αριθμό που θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της νέας αστυνομικής ταυτότητας και θα αντικαταστήσει όλους τους επιμέρους αριθμούς ταυτοποίησης που έχουμε σήμερα, από τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ έως το μητρώο πολιτών. Κάθε πολίτης λοιπόν θα έχει έναν μόνο αριθμό για όλες τους τις αλλαγές με το Δημόσιο. Λιγότερα έγγραφα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση, πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και με πλήρη κρυπτογράφηση των πληροφοριών.

Αναφερόμενος στα ψηφιακά, μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα στη Δικαιοσύνη είναι οι τηλεδιασκέψεις κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης. Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που συμβάλλει τόσο στην επιτάχυνση της εκδίκασης μιας υπόθεσης, όσο και στην εξοικονόμηση χρημάτων και στην αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα. Από τον Δεκέμβριο του 2024 εφαρμόζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, και ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή τους και στα Ποινικά Δικαστήρια μέχρι το δεύτερο βαθμό. Μέσω των τηλεδιασκέψεων μπορούν να καταθέσουν εξ αποστάσεως μάρτυρες που λόγω ανάγκης βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, αλλά και κατηγορούμενοι μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνται. Ειδικά στην περίπτωση των κρατούμενων, η κατάθεσή τους μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποδεσμεύσει και την Ελληνική Αστυνομία από μεγάλο μέρος της περιφρούρησης των μεταγωγών σε δικαστήρια και ανακριτικές αρχές για τις προανακριτικές, ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες. Το 2024, τουλάχιστον 35.000 αστυνομικοί απασχολήθηκαν για πάνω από 54.000 μεταγωγές κρατουμένων από σωφρονιστικά καταστήματα για δίκες. Το κόστος αυτών των μεταγωγών σε εργατοώρες, οδοιπορικά, βενζίνες κλπ έφτασε τα 3,5 εκ. ευρώ τα οποία θα εξοικονομηθούν όταν οι ψηφιακές καταθέσεις εφαρμοστούν 100%. Οι αστυνομικοί θα μπορέσουν έτσι να ασχολούνται με την καταπολέμηση του εγκλήματος, ενώ τα χρήματα που εξοικονομούνται θα επιστραφούν στο Σώμα, μέσα από ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Και κάποια νέα από τον πολιτισμό: το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού είναι ένας νέος θεσμός υψηλής σημασίας για τα ελληνικά Γράμματα, με καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και στην ενίσχυση των επαγγελματιών του βιβλίου. Με επικεφαλής τον έγκριτο συγγραφέα Νίκο Μπακουνάκη, ο φορέας έχει ήδη καταρτίσει μια σύγχρονη στρατηγική που δημιουργεί καινούργιες προοπτικές για το μέλλον του βιβλίου και την τόνωση της ανάγνωσης, με αξιοποίηση και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ενώ για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής λογοτεχνίας, τίθεται σε επαναλειτουργία το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, με χρηματοδότηση 414.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια νέα σελίδα για το ελληνικό βιβλίο και τον πολιτισμό μας, που τιμά την παράδοση και επενδύει στο μέλλον.

Κλείνω αυτήν την ανασκόπηση με μια επιβεβλημένη αναφορά στην ημέρα μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού που τιμάται σήμερα, σε ανάμνηση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης από τους Νεότουρκους. Θυμόμαστε το «Μαύρο Πάσχα» της Ανατολικής Θράκης όχι μόνο ως τραγωδία, αλλά ως κομμάτι της ψυχής ενός λαού που άντεξε και προχώρησε. Όταν θυμόμαστε, τιμάμε. Και όταν τιμάμε, κρατάμε ζωντανά όσα μας έφεραν ως εδώ.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή των Βαΐων. Πλησιάζουμε προς το Πάσχα, λοιπόν. Καλή σας ημέρα!





Πηγή: skai.gr

