Mε τον Ενρίκο Λέτα συζήτησε το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του 28ου ετήσιου συνεδρίου «Economist Government Roundtable», στο Γκολφ Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Μιλώντας για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτές ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ΝΔ παρέμεινε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ωστόσο όπως είπε η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες.

«Η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα είναι χαμηλότερα από το δικό μας ποσοστό. Σαφώς είχαμε θέσει ένα στόχο αντίστοιχο με αυτό που είχαμε στις ευρωεκλογές του 2019. Δεν τον πετύχαμε όμως λαμβάνω πολύ σοβαρά τα μηνύματα των πολιτών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Βεβαίως υπήρξε κάποια κόπωση λόγω των συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων, αυτό οδήγησε και στην αποχή. Υπήρχαν όμως και πολλοί πολίτες που αξιοποίησαν τις ευρωεκλογές για να στείλουν ένα μήνυμα, κυρίως σε ότι αφορά το κόστος διαβίωσης που είναι στη κορυφή της ατζέντας μας. Ταυτόχρονα όμως οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν τις θεμελιώδεις πολιτικές δυναμικές» συνέχισε.

«Δεν είναι μόνο η κούραση με τις συνεχόμενες εκλογές, είχαμε πολύ υψηλή αποχή, αλλά και οι πολίτες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για να μας στείλουν ένα μήνυμα ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης, ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027 με την κυβέρνηση να εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις.

«Ήμουν επίσης σαφής στην πρώτη μου θητεία, παρά τις πολλές ερωτήσεις που υπήρξαν. Διαψεύστηκαν, θα διαψευστούν ξανά. Και θα κριθούμε συνολικά για όσα κάναμε στην δεύτερη θητεία μας.Τα επόμενα χρόνια πρέπει να έχουν ως στόχο να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και έχουμε τρία χρόνια στην θητεία μας, δεν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027» είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα των πολιτών ήταν «πιάστε δουλειά και να πετύχετε τα αποτελέσματα που δεσμευτήκατε» τόνισε.

Απαντώντας εμμέσως στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 2023 η ΝΔ πήρε ποσοστό 41% «και αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα κεντροδεξιό κόμμα και ευρεία απήχηση που συνδυάζει δεξιούς πολίτες και μετριοπαθείς κεντρώους».

Για την ελληνική οικονομία

Επίσης είπε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους από ολόκληρη την ΕΕ και σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Έχουμε δημιουργήσει 400.000 νέες θέσεις εργασίας και αν συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις μας τότε θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει μέχρι το 2027» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι δυο είναι οι κομβικοί στόχοι της κυβέρνησης, η μείωση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και δεύτερος η θωράκιση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα Γλυπτά του Παρθενώνα λέγοντας ότι: «Να έρθουμε σε συνεννόηση για μία εν μέρει επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη. (…) Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μία διευθέτηση μεταξύ κυβέρνησης και Βρετανικό Μουσείου».

Πηγή: skai.gr

