«Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 13 μονάδες από τη δύναμή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την καθοδική του πορεία και το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε – όχι όσο θα θέλαμε, ήθελα περισσότερο, ήταν μεγαλύτερος ο στόχος-, αλλά ανέβηκε. Η αντίδραση κάποιων στελεχών πήρε τον προβολέα από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο μεγάλος ασθενής μετά τις εκλογές, και τον έφερε στο ΠΑΣΟΚ. Όφειλα ως πρόεδρος να αντιμετωπίσω άμεσα το θέμα, με καθαρές λύσεις. Δεν μπορεί να μας ανοίγεται μια νέα εποχή και αντί να έχουμε ένα στρατηγικά ισχυρό αντιπολιτευτικό ρόλο, εμείς να αρχίζουμε μια άγονη εσωστρέφεια, η οποία θα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Γι’ αυτό στην Κεντρική Επιτροπή εισηγήθηκα να κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο για να κλείσει αυτή η υπόθεση με ενότητα και προοπτική», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμού Mega, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης του να εκκινήσουν οι διαδικασίες εκλογής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Το ΠΑΣΟΚ πριν κάποια χρόνια θεωρούσαν ότι θα πάει για κλείσιμο. Μας είχαν για υποστύλωμα των φιλοδοξιών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πια αυτό το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν το πέτυχα μόνος μου. Προχθές είπα κάτι: παρέλαβα από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά κόμμα, το μεγάλωσα και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να το κάνει συνιστώσα στις προσωπικές του φιλοδοξίες», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Ανέλαβα ένα ΠΑΣΟΚ, που ήταν περίπου στο 8%. Σήμερα είναι στο 13%. Το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμίσει τα χρέη του. Έκανε ξανά οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Κέρδισε τους δήμους σε πάρα πολλές πόλεις, πήρε δύο περιφέρειες με ανθρώπους που ήταν στο δικό μας ιδεολογικό πλαίσιο. Το ΠΑΣΟΚ βήμα-βήμα έχει αλλάξει πίστα. Εσείς πέρυσι τέτοιο καιρό με ρωτούσατε αν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η σκληρή και κοπιαστική δουλειά μας έκανε όλα αυτά να είναι ερωτήματα του παρελθόντος. Τώρα το ερώτημα είναι: «πώς θα μεγαλώσετε; πώς θα κυβερνήσετε;».

«Η αυτονομία στην πολιτική είναι πυξίδα στην ζωή μου. Δεν με πήρε κανένας από το χέρι να με κάνει ευρωβουλευτή, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή, Πρόεδρο. Όλα τα πέτυχα με αγώνα, ήθος και πάνω απ’ όλα με αυτονομία. Για μένα όταν δεν είσαι αυτόνομος από την ολιγαρχία ή από συμφέροντα, τότε δεν μπορείς να υπηρετήσεις γνήσια τον ελληνικό λαό. Τι είπα στην Κεντρική Επιτροπή και το λέω και από την εκπομπή σας: Κάνω πρόταση δυσπιστίας για τα χαλκευμένα ηχητικά του ΟΣΕ, ενώνω το σύνολο της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, πηγαίνω μετά από δύο ημέρες στον Άρειο Πάγο και καταθέτω αναφορά για να ψάξει η δικαιοσύνη πώς αλλοιώθηκαν τα ηχητικά και πώς βρέθηκαν σε ένα συγκεκριμένο μέσο, και ξαφνικά αυτό το μέσο βάζει για τέσσερις μήνες "μαύρο" στο ΠΑΣΟΚ και από το βράδυ της Κυριακής των εκλογών στελέχη του ΠΑΣΟΚ μου επιτίθενται προσωπικά από το εν λόγω μέσο. Δεν το θεωρώ ηθικό και δεν θεωρώ ότι υπηρετεί την αυτονομία της πολιτικής», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Όλοι οι υποψήφιοι θα κριθούν από τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ για τις αποφάσεις, τις προτάσεις και τις συμπεριφορές τους» σχολίασε ερωτηθείς για την κούρσα των εσωκομματικών εκλογών.

«Αξία έχει να προτείνουν πως θα γίνουμε πιο ισχυροί και πιο χρήσιμοι για τον λαό. Δεν έχω ακούσει κριτική για τις θέσεις μου και τις προτάσεις μου, για τη σοβαρότητα του ΠΑΣΟΚ. Έχω ζήσει και άλλες αντιπαραθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν ήταν “φύγε εσύ, έλα εσύ”» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Έχω ακούσει τώρα τελευταία να συζητούν το φαινόμενο Αντόνιο Κόστα, που όπως ξέρετε είναι προσωπικός μου φίλος και ο οποίος είναι πλέον Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ, που ένας Πορτογάλος με κοινές αγωνίες με τον ελληνικό λαό, έχει αυτήν τη σημαντική θέση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο Αντόνιο Κόστα ήταν πολλά χρόνια δήμαρχος και έφυγε από τη δημαρχία της Λισαβόνας για να ηγηθεί του κόμματος τους τελευταίους μήνες. Άρα καλό θα είναι, όταν χρησιμοποιούμε παραδείγματα, να είμαστε αντικειμενικοί» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

