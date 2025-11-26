Λογαριασμός
Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για την Ουκρανία - «Να γίνεται σεβαστό το απεριόριστο των συνόρων»

Η συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Τετάρτη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

