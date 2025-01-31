Στα γεγονότα των Ιμίων αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Τρεις φάροι ελευθερίας, που θα φωτίζουν για πάντα τα γαλάζια νερά και νησιά του Αιγαίου», έγραψε ο πρωθυπουργός.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 31, 2025

Πηγή: skai.gr

