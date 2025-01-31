Της Δώρας Αντωνίου

Μήνας πυκνών εξελίξεων για την υπόθεση των Τεμπών προδιαγράφεται ο Φεβρουάριος, που αναμένεται καθοριστικός και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στελέχους του Μεγάρου Μαξίμου χθες, μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση: «Τα Τέμπη τώρα αρχίζουν και δεν ξέρουμε τί μπορεί να φέρουν».

Επί της ουσίας, η συνέντευξη του πρωθυπουργού δεν σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου που άνοιξε με την κλιμάκωση των αντιδράσεων που αποτυπώθηκε στις διαδηλώσεις της περασμένης Κυριακής. Σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κύκλου, που προεξοφλείται ότι θα τροφοδοτήσει σκληρή και παρατεταμένη πολιτική αντιπαράθεση, με κεντρικό πεδίο τη Βουλή. Τα κομβικά γεγονότα σε αυτή τη διαδρομή είναι:

Το πόρισμα του ΕΜΠ για τα αίτια της έκρηξης και της πυρόσφαιρας, το οποίο αναμένεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων, που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 27 Φεβρουαρίου.

Η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή που έχουν ζητήσει κόμματα της αντιπολίτευσης και έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση. Αναμένεται να προσδιοριστεί προς τα μέσα του μήνα.

Οι κινήσεις της αντιπολίτευσης με βάση τα πορίσματα και τα στοιχεία που θα προκύψουν από αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφερθεί σε πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει σχετική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του προανήγγειλε χθες την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας εφόσον από τα πορίσματα προκύπτουν δεδομένα που να αιτιολογούν μια τέτοια κίνηση.

Η επέτειος δύο χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία, στις 28 Φεβρουαρίου, που αναμένεται ότι και πάλι θα φέρει εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πολύ περισσότερο που με όλα τα προαναφερθέντα το κλίμα θα είναι εκ των πραγμάτων φορτισμένο.

Το αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει άρδην μετά τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας και το θέμα των Τεμπών ασκεί καταλυτική επίδραση, διαμορφώνει τις πολιτικές προτεραιότητες και αφαιρεί δυναμική από την πρωτοβουλία των κινήσεων που η κυβέρνηση θα επιθυμούσε.

Στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου πιστεύουν ότι η παρέμβαση του πρωθυπουργού λειτούργησε πυροσβεστικά για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις και τοποθετήσεις στελεχών της κυβερνητικής παράταξης, που θεωρήθηκε ότι επιδιώκουν να απαξιώσουν τις κινητοποιήσεις ως κατευθυνόμενες ή είχαν εκφραστεί με τρόπο ανοίκειο για τις οικογένειες των θυμάτων. Και ότι, παράλληλα, έθεσε το πλαίσιο πιθανών ευθυνών, υπό την αίρεση πάντοτε την εξελισσόμενης έρευνας από τη δικαιοσύνη και των αποτελεσμάτων της.

Βεβαίως, προβληματισμός υπάρχει σε στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ακριβώς λόγω των άδηλων εξελίξεων που μπορεί να πυροδοτήσουν όλα όσα αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα. Παράλληλα, φαίνεται ότι σε ένα βαθμό προκλήθηκε δυσαρέσκεια και ανησυχία από στελέχη που εξέλαβαν ως «άδειασμα» κάποιες από τις πρωθυπουργικές αναφορές.

Ωστόσο, αν κάτι κατέστη σαφές χθες, είναι ότι στην κυβέρνηση υιοθετούν άλλη τακτική. Τη συνέντευξη του πρωθυπουργού ακολούθησε ένα μπαράζ τηλεοπτικών εμφανίσεων κυβερνητικών στελεχών, που κινήθηκαν στο πλαίσιο της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόσειση των κατηγοριών για επιχειρούμενη συγκάλυψη.

Το ζητούμενο της νέας κυβερνητικής τακτικής είναι να μην αφεθεί το πεδίο ελεύθερο στην αντιπολίτευση και τον καταγγελτικό λόγο της, να μη μένουν αναπάντητα όσα καταλογίζονται ως κυβερνητικές ευθύνες, να μην δίνεται η εικόνα ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα φοβικά ή, ακόμα χειρότερα, ενοχικά.

