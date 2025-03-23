Για fake news και διαστρέβλωση της πραγματικότητας γύρω από την αύξηση του κατώτατου μισθού από «γνωστούς μηχανισμούς των τρολς» κάνει λόγο η Νέας Δημοκρατία με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Νίκου Ρωμανού.

Ο κ.Ρωμανός επισημαίνει ότι παρουσίασαν την ετήσια φορολογική επιβάρυνση ως μηνιαία και σημείωσε πως σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού από 830 στα 880 η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση θα συνεχίσει να είναι μηδενική για όσους έχουν παιδιά, και έως 9,5 ευρώ για όσους δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη.

Ειδικότερα ο κ. Ρωμανός σημείωσε: «Πριν καν ανακοινωθεί η νέα, πέμπτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, οι γνωστοί μηχανισμοί των τρολς ξεκίνησαν τη διασπορά fake news. Διαστρέβλωσαν σκόπιμα μία κάρτα που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ, η οποία έδειχνε το υποθετικό σενάριο της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ σε μηνιαία βάση και τη φορολογική επιβάρυνση 133 ευρώ σε ετήσια βάση. Τα γνωστά τρολς επιχείρησαν να παρουσιάσουν την ετήσια φορολογική επιβάρυνση ως μηνιαία, ώστε να εμφανίζεται τελικά μεγαλύτερη από την ίδια την αύξηση, και να δημιουργείται η εντύπωση ότι όσοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό, θα βρεθούν μετά την αύξησή του, με λιγότερα χρήματα στην τσέπη!».

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ υπογράμμισε πως «όσοι αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το αφορολόγητο ή καταβάλλουν εξαιρετικά χαμηλό φόρο (της τάξεως των 140 ευρώ συνολικά τον χρόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη)» και κατέληξε:

«Σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού από τα 830 που είναι σήμερα στα 880 ευρώ, η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση θα συνεχίσει να είναι από μηδενική (για όσους έχουν παιδιά) έως 9,5 ευρώ το μήνα για όσους δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη.

Όλα τα υπόλοιπα είναι fake news».

Πηγή: skai.gr

