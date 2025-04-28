Τέμπη: Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για Καραμανλή και Σπίρτζη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή διαβιβάστηκε η μέχρι σήμερα σχηματισθείσα ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία πολυσέλιδη και ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία την προσεχή Τέταρτη αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα στην Ολομέλεια. Από εκείνη την ημέρα οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου της όπως και όλων των εγγράφων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του Μεγάρου, στην ειδική γραμματεία του προέδρου της Βουλής, δίχως να μπορούν όμως να λάβουν αντίγραφα.

Ακολούθως, δύναται να υποβληθεί αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής, με την κατάθεση 30 υπογραφών.

Πηγή: skai.gr

