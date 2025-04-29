Η επιστροφή της υπόθεσης των Τεμπών στη Βουλή

Της Δώρας Αντωνίου

Η υπόθεση των Τεμπών επανέρχεται στο προσκήνιο και προεξοφλείται ότι θα προκαλέσει εκ νέου σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά την αποστολή δικογραφίας στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη, για ελλιπή εποπτεία των φορέων που είχαν την ευθύνη ασφάλειας του σιδηροδρόμου και για τη μη υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η κυβέρνηση, που το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί είναι να επανέλθουν στο προσκήνιο τα σενάρια για κινήσεις συγκάλυψης, φαίνεται ότι θα κινηθεί με βάση τη δημόσια δέσμευση του πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στη διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Επισήμως, από το Μέγαρο Μαξίμου τηρούν στάση αναμονής και αναφέρουν ότι πρώτα θα μελετήσουν όσα εστάλησαν στη Βουλή για να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων δεδομένων.

Ωστόσο, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε δείγμα γραφής. Όλα συντείνουν σε μια επανάληψη των χειρισμών που έγιναν στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε (Mega) ότι «Εμείς δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη» για να προσθέσει: «Να έρθει πρώτα, να τη δούμε, να την αξιολογήσουμε, να δούμε τι λέει η Δικαιοσύνη, τι περιγράφεται σε αυτή τη δικογραφία που λέγεται ότι θα έρθει και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κρύψουμε τα λόγια μας». Σε άλλο σημείο της τοποθέτησή τους υπογράμμισε ότι «Αυτό που συνέβη με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, για μένα είναι οδηγός συνολικά», δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τους πιθανούς χειρισμούς που θα επιλεγούν. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, σε περίπτωση σύστασης Προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή, θα πρέπει να υπάρξει σχετικό αίτημα από τον ίδιο τον πρώην υπουργό για άμεση παραπομπή της υπόθεσης στον φυσικό δικαστή, όπως έκανε ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Το Νοέμβριο του 2023 η Ν.Δ. είχε απορρίψει πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει προσπάθεια συγκάλυψης. Τα δεδομένα αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, καθώς στην κυβέρνηση αναγνωρίζεται ότι προκλήθηκε φθορά από την καλλιέργεια της εντύπωσης ότι έγινε προσπάθεια να συγκαλυφθούν ευθύνες και να προστατευθούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε σχέση με τα νέα δεδομένα και την αποστολή δικογραφίας, υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο κ. Καραμανλής είχε δηλώσει στη Βουλή ότι δεν έχει να κρύψει κάτι και δεν κρύβεται.

Είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση η επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στην υπόθεση Τριαντόπουλου είναι η προτιμητέα εξέλιξη. Με τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής θα απαντήσει στις όποιες αιτιάσεις για συγκάλυψη και εφόσον ακολουθηθεί το ίδιο μοτίβο, η Προανακριτική θα ολοκληρώσει τον κύκλο της με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, δεν θα δοθεί περιθώριο στα κόμματα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσουν μια πολύμηνη διαδικασία στη Βουλή για να συντηρούν την υπόθεση των Τεμπών στο προσκήνιο και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: skai.gr

