Για την Ουάσινγκτον αναχωρεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην επετειακή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο στο περιθώριο της Συνόδου, να υπάρξει συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ανάλογη συνάντηση αναμένεται μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα είναι έτοιμη να θέσει το ζήτημα των Σκοπίων και τη μη τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών, εφόσον προκληθεί και υπάρξει αναφορά στο όνομα «Μακεδονία» από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χριστιάν Μίτσκοσκι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσινγκτον.



Ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με γερουσιαστές ενώ θα παραστεί και στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν των ηγετών που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου.



Εξάλλου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την Τρίτη, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αφιερωμένη στην ασφάλεια, με έμφαση στην ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και θα παρευρεθεί στην εκδήλωση για τον Εορτασμό της 75ης Επετείου της Συμμαχίας. Την Τετάρτη, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί σε δείπνο που θα παραθέσει, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών προς τους ομολόγους του στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Η επετειακή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Η φετινή Σύνοδος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, λόγω της 75ης επετείου ίδρυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και της επικείμενης επικύρωσης του ορισμού, ως νέου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του τέως Πρωθυπουργού της Ολλανδίας Mark Rutte, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Jens Stoltenberg και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2024. Θα είναι, επίσης, η πρώτη φορά που η Σύνοδος Κορυφής θα διεξαχθεί με 32 Συμμάχους, μετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσης της Συμμαχίας και της προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας.



Στις 10 και 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των Συμμάχων. Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και άμυνας και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκληθεί το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας με σκοπό την ενίσχυση της νατοϊκής συνδρομής προς την Ουκρανία, καθώς και την εξέταση της ευρωατλαντικής της προοπτικής.

Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου αποτελεί, επίσης, η εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ, όπως η συνεργασία με τους εταίρους «IP4» (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα) της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς και με τα κράτη της Νότιας Γειτονίας με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ασφαλείας, όπως η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση και η προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής θα πραγματοποιηθεί, τέλος, η εκδήλωση δημόσιας διπλωματίας «NATO Public Forum», με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τους στόχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Πηγή: skai.gr

