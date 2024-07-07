Λογαριασμός
Ξεκίνησε η «συλλογικότητα» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κυριακάτικη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στην Κουμουνδούρου

Η επιτροπή  συνεδριάσε στο γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη και με επικεφαλής τον ίδιο -  με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση στο κόμμα αλλά και στα κομματικά μέσα

Λίγες ώρες μετά το τέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την δήλωση Κασσελάκη «θα σας ταράξω στην συλλογικότητα», η δέσμευση του προέδρου του κόμματος για συνεχής συνεδριάσεις των οργάνων πραγματοποιείται ήδη. 

Την Κυριακή το πρωί συνεδρίασε στην Κουμουνδουρου, στο γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη και με επικεφαλής τον ίδιο -  η οικονομική επιτροπή που προέκυψε από την ΚΕ, με αντικείμενο της συνεδρίασης την οικονομική κατάσταση στο κόμμα αλλά και στα κομματικά μέσα. 

Η επιτροπή αποτελείται από τους  Αλεξιάδη Τρύφωνα,Κασσάρα Γιώργο, Κασιμάτη Νίνα, Μελαχροινό Παναγιώτη, Πούλου Γιώτα, Σκούφα Βαγγέλη και Χρηστίδου Ραλλία. 

Πηγή: skai.gr

