Λίγες ώρες μετά το τέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την δήλωση Κασσελάκη «θα σας ταράξω στην συλλογικότητα», η δέσμευση του προέδρου του κόμματος για συνεχής συνεδριάσεις των οργάνων πραγματοποιείται ήδη.
Την Κυριακή το πρωί συνεδρίασε στην Κουμουνδουρου, στο γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη και με επικεφαλής τον ίδιο - η οικονομική επιτροπή που προέκυψε από την ΚΕ, με αντικείμενο της συνεδρίασης την οικονομική κατάσταση στο κόμμα αλλά και στα κομματικά μέσα.
Η επιτροπή αποτελείται από τους Αλεξιάδη Τρύφωνα,Κασσάρα Γιώργο, Κασιμάτη Νίνα, Μελαχροινό Παναγιώτη, Πούλου Γιώτα, Σκούφα Βαγγέλη και Χρηστίδου Ραλλία.
