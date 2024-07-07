Στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ θα υποδεχθεί και θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, στις 8 και 9 Ιουλίου.

Στο συγκεκριμένο διάστημα, ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου θα γίνει εθιμοτυπικά δεκτός και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.



