Συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας Δευτέρα και Τρίτη στην Αθήνα

O Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ θα υποδεχθεί και θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ

Συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Δευτέρα και Τρίτη στην Αθήνα

Στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ θα υποδεχθεί και θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, στις 8 και 9 Ιουλίου.

Στο συγκεκριμένο διάστημα, ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου θα γίνει εθιμοτυπικά δεκτός και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.
 

