Τη Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, και μετά τη συνάντηση επέκρινε έντονα τη κυβέρνηση για το "επιτελικό κράτος" καθώς και για απουσία ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση με πόρους και δυνατότητες ώστε να είναι πιο κοντά στον πολίτη, δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, αυτό που ονομάζεται "επιτελικό κράτος" είναι μια κλειστή ομάδα εξουσίας, χωρίς να διαχέονται οι δυνατότητες και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μεγάλα σχέδια για την πατρίδα μας» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε παράλληλα τη στρεβλή, όπως τη χαρακτήρισε, στόχευση της κυβέρνησης ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η Ευρώπη έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ για να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της πατρίδας μας, κάτι που δυστυχώς αποδεικνύεται καθημερινά ως μια ακόμα χαμένη ευκαιρία» συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Δυστυχώς και εδώ -όπως και σε άλλα μέρη της χώρας- υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όπως είναι η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι για εμάς βασική προτεραιότητα να ανασυγκροτηθεί η δημόσια υγεία διότι οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται παρά τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και αυξάνεται το κόστος περίθαλψης δεδομένων των ολιγοπωλίων σε αυτόν τον τομέα» τόνισε.

Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Μυτιλήνης, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Τον Παναγιώτη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Μας τιμά ιδιαίτερα ότι ένας νέος άνθρωπος έχει πια αυτό τον σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει τον τόπο του ως δήμαρχος Μυτιλήνης» και θύμισε τις πρωτοβουλίες του κατά τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα της πιλοτικής βίζας και του μειωμένου ΦΠΑ.

Πηγή: skai.gr

