Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στα Μέγαρα: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας - Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στα Μέγαρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι επέλεξε να επισκεφθεί την περιοχή για να τιμήσει τη δέσμευση την οποία είχε δώσει το 2022 όταν είχε πάει στο Κέντρο Υγείας διαπιστώνοντας ότι ήταν σε μια προβληματική κατάσταση.

«Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι στην κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας,

Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω στα Μέγαρα για να τιμήσω μία δέσμευση την οποία σας είχα δώσει το 2022, τελευταία φορά που σας επισκέφθηκα, όταν είχα πάει να δω το Κέντρο Υγείας, το οποίο όπως γνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό, ήταν σε μία προβληματική κατάσταση.

Σήμερα το επισκέφθηκα και πάλι και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι το είπαμε και το κάναμε και αυτό. Σας είπαμε ότι θα σας παραδώσουμε ένα σύγχρονο Κέντρο Υγείας, το οποίο και επισκέφθηκα σήμερα, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένα μόνο από τα 160 Κέντρα Υγείας τα οποία ανακατασκευάζονται σε όλη τη χώρα, απόδειξη ότι για εμάς η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα, αλλά και στις προληπτικές εξετάσεις, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο, τόσο σημαντικό για τα Μέγαρα, είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίον αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να χτίσουμε με τους πολίτες.

Θέλησα, επίσης, να βρεθώ στα Μέγαρα, για να σας πω για ακόμα μία φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το είπε ο Πρόεδρος, ξεπεράσαμε το 50% στις εκλογές του 2023, εδώ στο Δήμο Μεγαρέων.

Και γιατί έγινε αυτό; Έγινε διότι αφενός οι πολίτες μας επιβράβευσαν για τα αποτελέσματα της πρώτης τετραετίας, για όλα αυτά τα οποία κάναμε. Αλλά έγινε κιόλας επειδή οι πολίτες εμπιστεύθηκαν ότι αυτά τα οποία σας είπαμε το 2023 θα τα κάνουμε πράξη και γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι καθώς η κυβέρνηση πλησιάζει το ήμισυ της θητείας της «αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή σε αυτά τα οποία είπαμε το 2023 ότι θα κάναμε και αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που μας εμπιστευθήκατε.

Θυμάστε ότι όταν μιλούσα το 2023, είχα προτάξει -και πιστεύω απόλυτα δικαιολογημένα- τα ζητήματα της οικονομίας, την πρώτη προτεραιότητα του προγραμματικού μας λόγου. Και σας είχα πει τότε ότι το μέλημά μας για τη δεύτερη τετραετία θα είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα να συνεχίσουμε την πολιτική αύξησης των μισθών και στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Και πράγματι, σας είχα πει τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Και βρισκόμαστε ήδη στην ευχάριστη θέση από τα 650 ευρώ να έχει πάει στα 880 ευρώ ο κατώτατος μισθός.

Και ο μέσος μισθός στη χώρα για τους συμπολίτες μας πλήρους απασχόλησης να έχει ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ.

Μα θα μου πείτε, «καλό αυτό, αλλά έχουμε και πρόβλημα ακρίβειας». Βεβαίως, αλλά ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, η οποία τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον στα τρόφιμα, φαίνεται κάπως να έχει σταθεροποιηθεί, είναι να έχουμε μια σταθερή πολιτική αύξησης μισθών, μείωσης των φόρων, ενίσχυσης των συντάξεων, στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η καλύτερη κοινωνική πολιτική, φίλες και φίλοι, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Το 2019 η ανεργία ήταν στο 17,5%, τώρα πέφτει κάτω από το 9%.

Χθες βρέθηκα στο Περιστέρι, σε μια πολύ όμορφη δράση την οποία κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πάνω από 200 εταιρείες βρέθηκαν εκεί, προσφέροντας 6.000 θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί, έκαναν επιτόπου συνεντεύξεις και κάποιοι έφυγαν από αυτή τη δράση με μία θέση εργασίας. Αυτές είναι οι πολιτικές οι οποίες έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα για τους πολίτες.

Και πριν πάω στο Περιστέρι, σταμάτησα σε ένα καφέ. Μια νέα κοπελιά η οποία ήταν πριν από δύο χρόνια άνεργη χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 15.000 ευρώ, άνοιξε ένα πολύ ωραίο μικρό καφέ και σήμερα έχει προσλάβει και τρεις ανθρώπους, και από εκεί που ήταν άνεργη σήμερα έγινε εργοδότρια.

Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της πολιτικής μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος με την Ευρώπη, για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα μιας βαθιάς κρίσης η οποία μας τραυμάτισε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.

Και το λέω αυτό διότι είμαστε στον Μάιο του 2025 και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια εποχή, να το θυμόμαστε, πριν από δέκα χρόνια, δεν είναι και τόσο μακριά, πριν από δέκα χρόνια έφτανε στην κορυφή της κρίσης η τραγική διαπραγμάτευση την οποία είχε κάνει τότε η κυβέρνηση, με τις κλειστές τράπεζες, με το δημοψήφισμα, με την «κολοτούμπα» και με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τα οποία μας πήγαν τόσο πίσω.

Τα λέω αυτά, γιατί; Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι φωνές του λαϊκισμού πάντα καραδοκούν. Είναι πάρα πολύ εύκολο ξέρετε στην πολιτική να υπόσχεσαι ότι θα τα λύσεις όλα. Με κάποιο μαγικό τρόπο θα αυξήσεις τους μισθούς, τις συντάξεις, θα διορθώσεις όλα τα κακώς κείμενα.

Στην πράξη, όμως, η πολιτική αποδεικνύεται μια πολύ δύσκολη άσκηση. Και αν εμείς κάτι έχουμε αποδείξει, είναι ότι δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα και ότι μας ενδιαφέρει να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είχαμε πει.

Ότι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις, ότι μπορούμε να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα στο εξωτερικό, ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια, με έργα.

Ίσως είδατε -το βρήκα πολύ συγκινητικό- ότι η πρώτη υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, ο «Κίμωνας», ξεκίνησε και κάνει τις πρώτες δοκιμές ανοιχτής θάλασσας. Έβλεπα τις φωτογραφίες καθώς ερχόμουν και πράγματι ήταν μια στιγμή συγκίνησης και για μένα, διότι θυμάμαι, το 2021-2022, όταν παίρναμε τολμηρές αποφάσεις τότε να ενισχύσουμε τις Ένοπλές Δυνάμεις, αυτές τις αποφάσεις τις πήραμε, προσέξτε, πολύ πριν η Ευρώπη αποφασίσει να ασχοληθεί με τα ζητήματα της άμυνας.

Σήμερα όλοι μιλούν για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Εμείς, όμως, έχοντας τις δικές μας ιδιαίτερες ευαισθησίες, ασχοληθήκαμε και επενδύσαμε στην άμυνά μας πολύ πριν από πολλούς Ευρωπαίους, με αποτέλεσμα ότι αυτά τα οποία οι άλλοι τώρα παραγγέλνουν, εμείς ήδη να τα παραλαμβάνουμε, γιατί ήμασταν μπροστά από την εποχή μας στο ζήτημα αυτό και γιατί μπορέσαμε να πείσουμε συνολικά την Ευρώπη ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας τελικά θα είναι προς όφελος όλων.

Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της υγείας, για τον οποίο σας μίλησα πριν. Διότι για μένα η υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Την είχα προτάξει, θυμάστε, το '23 ως πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα. Η αναβάθμιση 160 Κέντρων Υγείας, παραπάνω από 80 τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας.

Βρέθηκα πριν από λίγες μέρες -σας μιλώ με συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα καταλαβαίνετε καλύτερα- πριν από λίγες μέρες στον «Ευαγγελισμό», όπου δοκιμάζουμε ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του ασθενούς από τη στιγμή που θα εισέλθει σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Το λέμε «βραχιολάκι» -δεν είναι καλός ο όρος, το «βραχιολάκι» παραπέμπει σε άλλα- αλλά είναι ένα αυτοκόλλητο ουσιαστικά, το οποίο σας το βάζουν στο χέρι και μέσα από το κινητό σας ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ξέρετε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να πάτε στην επόμενη εξέταση. Παρακολουθείται όλη η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί ξέρουν και παρακολουθούν τη διαδικασία του ασθενούς μέσα στην πορεία των επειγόντων.

Είναι μεγάλες αλλαγές αυτές οι οποίες γίνονται στην υγεία μας και γίνονται σε όλη τη χώρα, μαζί με τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού. Το Κέντρο Υγείας σας είχε 35 εργαζόμενους, σήμερα έχει 48 και προκηρύσσονται ακόμα δύο θέσεις γενικών γιατρών. Αυτές είναι οι αλλαγές οι οποίες κάνουν τη μεγάλη διαφορά στη ζωή σας.

Και μιας και μιλάμε για υγεία, θέλω να θυμίσω ότι το Υπουργείο Υγείας λέγεται Υπουργείο Υγείας και όχι «Υπουργείο Αρρώστιας». Υπουργείο Υγείας. Τι σημαίνει υγεία; Σημαίνει ότι πρέπει να προλαμβάνουμε και να παραμένουμε υγιείς, πριν αρρωστήσουμε.

Βεβαίως και πρέπει να φροντίζουμε τον άρρωστο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την ασθένεια; Θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», όλοι σας, φαντάζομαι, με κάποιο τρόπο έχετε πάρει κάποια sms για κάποιου είδους προληπτική εξέταση. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Παραπάνω από 40.000 καρκίνοι του μαστού μόνο έχουν εντοπιστεί από το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά».

Καρδιαγγειακές παθήσεις. Μιλούσα τις προάλλες με ένα συμπολίτη μας, ο οποίος μου λέει: «Πήρα ένα τεστ για καρκίνο του παχέος εντέρου, το έκανα, υπήρξε μια διάγνωση, έκανα τη συμπληρωματική εξέταση, χειρουργήθηκα και τώρα βρήκα κάτι και θα ζήσω, από εκεί που μπορεί αυτό το πράγμα να ήταν τελικά μία καταδίκη θανάτου».

Αυτό σημαίνει να κάνεις προληπτική πολιτική υγείας, να μην περιμένεις να φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο για να τον θεραπεύσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να είμαστε υγιείς αύριο, σε έναν χρόνο, σε πέντε χρόνια. Γι΄ αυτό και μια παρότρυνση: όταν θα λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, γιατί θα λαμβάνετε αρκετά, μην τα αγνοείτε. Μια προληπτική εξέταση είναι, αλλά μπορεί να σας σώσει τη ζωή.

Αυτά, λοιπόν, είναι λίγα μόνο παραδείγματα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε σε καθημερινή βάση για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό το 50% που μας δώσατε εδώ στα Μέγαρα, το 40% και κάτι το οποίο μας έδωσαν οι πολίτες σε όλη τη χώρα, έχει για εμένα πολύ μεγάλη σημασία.

Κάθε πρωί ξυπνάω, κάθε βράδυ κοιμάμαι, με μια έγνοια μόνο: πώς θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, μαζί με όλους τους συναδέλφους. Έχετε την τύχη εδώ να έχετε τρεις εξαιρετικούς Βουλευτές, οι οποίοι αγωνίζονται για τα ζητήματα της Δυτικής Αττικής. Και μονίμως έρχονται με αιτήματα, με δικαιολογημένες προσδοκίες, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν. Από το Κέντρο Υγείας μέχρι το νέο κλειστό γυμναστήριο, 10 εκατομμύρια έχουμε βγάλει για να φτιαχτεί νέο κλειστό γυμναστήριο σε μία πόλη η οποία είναι ταυτισμένη με τον αθλητισμό.

Και, ξέρετε, επειδή έχουμε πολλά ζητήματα τώρα με τη νεολαία, τα βλέπω τα νέα παιδιά συνέχεια «κολλημένα» σε ένα τηλέφωνο, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ψυχική υγεία, η καλύτερη επένδυση, η πρώτη επένδυση την οποία πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας και τους εφήβους μας υγιείς, είναι σε αθλητικές υποδομές. Να είναι στα γήπεδα και όχι «κολλημένοι» στην οθόνη του κινητού.

Και άλλα σημαντικά έργα: ο Προαστιακός σιδηρόδρομος, ο οποίος θα έρθει μέχρι τα Μέγαρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο διασυνδεσιμότητας, χρηματοδοτούμενο και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.

'Αρα, κλείνω, λέγοντας και πάλι ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει τους πραγματικούς προοδευτικούς, αποτελεσματικούς πολιτικούς από αυτούς οι οποίοι θέλουν να μιλάνε με μεγάλα λόγια και απλά να παρουσιάζουν μια εικόνα της Ελλάδος κατεστραμμένης η οποία δεν υφίσταται. Το βλέπετε και εσείς, η χώρα προοδεύει, έχει τις δυσκολίες της, δεν τις κρύψαμε ποτέ, αλλά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η διαφορά μας, λοιπόν, είναι ποιοι μιλούν με έργα και ποιοι περιορίζονται στα εύκολα λόγια. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί κάθε μέρα μπορούμε να παραδώσουμε ένα καινούργιο έργο, μια καινούργια πρωτοβουλία.

Και να είστε σίγουρες και σίγουροι, επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε: «μα καλά έχεις βγει στο δρόμο, μιλάς στον κόσμο, κάνεις περιοδείες». Λέω: μα πάντα το έκανα αυτό, από το 2019, όποιος με ξέρει, δεν περίμενα τις εκλογές για να βρεθώ κοντά στους πολίτες.

Γιατί ο χρόνος περνάει γρήγορα και τα δύο χρόνια αυτά θα περάσουν και αυτά γρήγορα, να ξέρετε ότι και το 2027 οι Έλληνες πολίτες πάλι θα εμπιστευθούν τη μία δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο στη χώρα. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και καλορίζικο το νέο Κέντρο Υγείας. Ευχαριστώ πολύ», είπε κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

