Σε Μολδαβία και Σουηδία την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 9.40 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu - Στις 18:15 η συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας

Κυριάκος Μητσοτάκης

Το Κισινάου της Μολδαβίας επισκέπτεται αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, στις 9.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Dorin Recean.

Στις 9.40 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu και κατόπιν θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Μολδαβίας θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στη Στοκχόλμη, όπου στις 18.15 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας Ulf Kristersson. 

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μολδαβία Σουηδία
