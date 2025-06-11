Το Κισινάου της Μολδαβίας επισκέπτεται αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, στις 9.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Dorin Recean.
Στις 9.40 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu και κατόπιν θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Μολδαβίας θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στη Στοκχόλμη, όπου στις 18.15 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας Ulf Kristersson.
