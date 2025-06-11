Βουλή: Διατηρείται η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Υπέρ της διατήρησης του πήχη της απόλυτης πλειοψηφίας στις 151 ψήφους τάσσεται η Βουλή. «Νομίζω πως δεν θα προκύψει κανένα θέμα ούτε για επιστημονικό συμβούλιο ούτε για τίποτα. Περιμένουμε να μας κοινοποιηθεί και η απόφαση του Εκλογοδικείου. Εμείς από πλευράς Βουλής επικαλούμαστε το άρθρο 74 παράγραφο 2 όπως και οι περισσότεροι συνταγματολόγοι» είπε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας πως έχει πραγματοποιήσει και έναν κύκλο επαφών με όλα τα κόμματα, όπου «φαίνεται πως επικρατεί η άποψη της διατήρησης της πλειοψηφίας στους 151».

«Μόνο αν η απόφαση του Εκλογοδικείου λέει ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι το 149 θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, με τον ίδιο να εμφανίζεται πρόθυμος προκειμένου να τροποποιηθούν κάποια άρθρα του Κανονισμού της Βουλής που έρχονται σε αντίφαση με το Σύνταγμα και προκαλούν σύγχυση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην επερχόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη η πλειοψηφία παραμένει στους 151 βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

