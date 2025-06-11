«Μετά τη χθεσινή απόφαση του Εκλογοδικείου εγείρονται πολλά ερωτήματα όσον αφορά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης αλλά και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Είμαι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός μέσα στη Βουλή, που δεν έχω αμφισβητήσει ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη και πάντα δήλωνα ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη", υπογράμμισε ο πρόεδρος του κόμματος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, σε δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι, στο περιστύλιο της Βουλής, σχετικά με την απόφαση με την οποία τόσο ο ίδιος, όσο και οι βουλευτές Πέτρος Δημητριάδης και Αλέξανδρος Ζερβέας, χάνουν τις έδρες τους.

Παράλληλα, ανέφερε ο Β.Στίγκας:«Θέλω κάποιος να μου εξηγήσει πως η δικαιοσύνη, "από τη μέση και πάνω", δηλαδή οι ανώτατοι δικαστικοί, να βγάζουν άλλη απόφαση και από εκεί και πέρα οι "πιο κάτω" δικαστικοί να βγάζουν άλλη απόφαση πάντα για το ίδιο αντικείμενο. Ξέρετε πολύ καλά ότι αθωωθήκαμε, με ομόφωνη γνώμη και του εισαγγελέα αλλά και του πρόεδρου του Δικαστηρίου. Πέρσι, να σας υπενθυμίσω ότι το Εκλογοδικείο δεν είχε βγάλει απόφαση, είχε αναβάλει την απόφαση με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να δει τι θα γίνει με το ποινικό και βέβαια κάποιος δικαστής που μειοψήφησε είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση από το ποινικό δικαστήριο".

Ακολούθως, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" τόνισε ότι "το ποινικό μας αθώωσε και βέβαια υπάρχει εκεί έφεση και το ερώτημα είναι τα εξής: Γιατί το Εκλογοδικείο δεν περίμενε μέχρι να εκδικαστεί και η έφεση δηλαδή που έκανε ο εισαγγελέας, για να βγάλει μια τελική απόφαση; Στην ουσία έχουμε δύο αποφάσεις από τη δικαιοσύνη, οι οποίες αποφάσεις αυτές δεν τιμούν ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε τη δημοκρατία μας, αλλά κυρίως ούτε τη χώρα μας. Όποιος στο εξωτερικό μαθαίνει όλα αυτά, η χώρα μας γίνεται ρεζίλι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και, επίσης, μίλησα προηγουμένως για μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και έχω να πω το εξής: Όλοι μας, πρώτα βέβαια εσείς οι δημοσιογράφοι πήρατε την περίληψη της απόφασης, εμείς οι ενδιαφερόμενοι δεν την πήραμε, την πήραμε μόνο σήμερα το πρωί, που έστειλα τον δικηγόρο μου να την πάρει. Η περίληψη αυτής της απόφασης δεν λέει πουθενά ότι εγώ σαν αρχηγός κόμματος βγαίνω από το κοινοβούλιο".

Αμέσως μετά, αναφερόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών": «Βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι τρεις είναι οι βουλευτές που βγαίνουν εκτός. Να μας εξηγήσει, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, από πού είχε αυτές τις πληροφορίες που δεν έχουμε εμείς οι ενδιαφερόμενοι. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά».

Επίσης, ο Β.Στίγκας προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου για την Παρασκευή 13 Ιουνίου, λέγοντας:«Θα παραθέσω ισχυρά στοιχεία που καταρρίπτουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και αυτές τις αποφάσεις που όπως είπα δεν τιμούν την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά κυρίως δεν τιμούν τη χώρα μας. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει η Βουλή εκτός του τελευταίου εξαμήνου να λειτουργήσει με 300 βουλευτές. Τι μεθοδεύσεις είναι αυτές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που λέει ότι μπορεί η Βουλή να λειτουργήσει με 297 και ενδεχομένως σαν πλειοψηφία να είναι και 149,η 120, ή 130, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα σκεφτούν. Όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε βεβαίως θα υπερασπιστώ την τιμή, την υπόληψή μου και του κόμματος αλλά και των βουλευτών που βάσει αυτής της παράνομης απόφασης βγαίνουν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλω να τονίσω και να πω στον ελληνικό λαό ότι ο Θεός να μας βοηθήσει με αυτές τις μεθοδεύσεις που πραγματικά βάζουν σε άλλους δρόμους τη χώρα μας".

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου "γιατί έγιναν αυτές οι μεθοδεύσεις και τι πιστεύει ότι έχει συμβεί στο παρασκήνιο", ο Β. Στίγκας είπε:"Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχει αποδειχθεί ή απεδείχθη περίτρανα η μη εμπλοκή μας με τον έγκλειστο στον Δομοκό. Δεν είχαμε καμία επαφή πριν από τη στήριξή μας. Αυτή την στήριξη την έχει πάρει η κυβέρνηση και την έχει κάνει ένα εργαλείο πίεσης προς τους "Σπαρτιάτες". Τολμώ να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν θέλουν μέσα στην ελληνική Βουλή μια καθαρή εθνική αντρίκια φωνή που είναι μόνο για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν θέλουν τέτοιες φωνές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

