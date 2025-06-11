ΠΑΣΟΚ: «Οι συνταγματικές πρόνοιες δεν αλλάζουν κατά την κρίση και αξιολόγηση του κ. Μαρινάκη»

«Μετά το μεγαλοπρεπές "άδειασμα" από τον Πρόεδρο της Βουλής και πολλούς συνταγματολόγους, ο κ. Μαρινάκης που έσπευσε να "κοντύνει" τη δεδηλωμένη μπροστά και στην επερχόμενη ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή, θα έπρεπε να είναι προσεκτικότερος στις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού επροσώπου .

Επιπλέον στο σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ τονίζει : «Είναι πρωτοφανές, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να προβαίνει δημόσια σε τέτοιο θεσμικό ατόπημα. Αποδεικνύει πόσο αμετανόητοι, αλαζόνες και επικίνδυνοι είναι. Οι συνταγματικές πρόνοιες δεν αλλάζουν κατά την κρίση και αξιολόγηση του κ. Μαρινάκη».

Συμπληρώνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του ναζιστικού μορφώματος και την υποκρυπτόμενη ηγεσία του, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε ποτέ πειστικά γιατί διεκόπη με καθυστέρηση η χρηματοδότηση των Σπαρτιατών με αποτέλεσμα ένα κόμμα, που κρίθηκε πως εξαπάτησε τους πολίτες ως προς την πραγματική ηγεσία του, να λάβει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πηγή: skai.gr

