Στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, προχώρησε όπως κάθε Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, στα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και στα νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ, στο «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» και στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία θα γυριστεί και σε μέρη της χώρας μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα. Θα ξεκινήσω και αυτήν την ανασκόπηση με τις εξελίξεις που αφορούν τη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, βορείως της Σαντορίνης. Φαίνεται πως υποχώρησε τα τελευταία 24ωρα ο αριθμός των δονήσεων, ωστόσο οι επιστήμονες εξακολουθούν να παρατηρούν νυχθημερόν το φαινόμενο, εκτιμώντας ότι η σεισμική δραστηριότητα θα αργήσει να κοπάσει εντελώς. Ξέρουμε ότι η ανησυχία είναι μεγάλη. Όταν η γη σείεται, το αίσθημα της ασφάλειας δοκιμάζεται. Το κράτος είναι εδώ, δίπλα στους πολίτες. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας προανήγγειλε τη δημιουργία λιμανιού διαφυγής στη Σαντορίνη, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε να υπάρχει πάντα ένας ασφαλής τρόπος απομάκρυνσης, αν ποτέ χρειαστεί. Ταυτόχρονα, εκτός από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα για τους νησιώτες μας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 850.000 ευρώ στους δήμους Θήρας, Αμοργού, Ανάφης και Ίου για τις πρώτες ανάγκες τους λόγω της αναστάτωσης από τα Ρίχτερ.

Συνεχίζω με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δείχνουν ότι τον Ιανουάριο είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ ενώ ο στόχος ήταν 1,4 δισ. Το αυξημένο πλεόνασμα οφείλεται στον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, αλλά και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων πέραν των στόχων που είχαμε βάλει, χάρη στα μέτρα μείωσης της φοροδιαφυγής. Σπεύδω να επισημάνω μια ακόμη φορά ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής έχει κοινωνικό αντίκρισμα. Οι επιπλέον πόροι δηλαδή, επιστράφηκαν το 2024 πίσω στους πολίτες μέσω της μείωσης φόρων και εισφορών, ενίσχυσης του εισοδήματος, καθώς και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2024 οφείλεται τόσο στη διασύνδεση POS-ταμειακών, όσο και στην επέκταση εφαρμογής του συστήματος myDATA για τις επιχειρήσεις. Πέρυσι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έφτασαν τα 67,7 δισ. από 61,1 δισ. που ήταν το 2023, κάτι που σημαίνει ότι «φανερώθηκαν» 6,6 δισ. ευρώ αδήλωτα εισοδήματα. Σε αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες, τα δηλωθέντα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 200 έως και 300% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η μεταρρύθμιση αυτή -που απέσπασε τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αφορά κάτι πολύ παραπάνω από τα δημόσια έσοδα: ενισχύει το αίσθημα της δικαιοσύνης και ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις στους πολίτες. Και θα δώσω εδώ δύο παραδείγματα.

Πρώτο: ακριβώς λόγω της διεύρυνσης του δημοσιονομικού χώρου από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αυξήσαμε έπειτα από 11 χρόνια το ημερήσιο τροφείο για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Από 40 ευρώ, πλέον διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, δηλαδή η κάθε Στέγη λαμβάνει πλέον 1.800 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, αντί για 1.200 ευρώ. Αυξάνεται επίσης -μετά από 17 χρόνια- και το ημερήσιο τροφείο για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία (κατά 44% και φτάνει τα 461 ευρώ τον μήνα ανά ωφελούμενο). Όλοι οι συμπολίτες μας, πολύ περισσότερο οι πιο ευάλωτοι από τους ευάλωτους, θα έχουν τη συνεχή μέριμνα του κράτους.

Δεύτερο παράδειγμα: από εδώ και στο εξής, οι ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες μειώνονται σημαντικά, καθώς o υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους και ταυτόχρονα όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σύννομα, μέσα σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα που δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι δουλεύουν σε απαιτητικά ωράρια, ενισχύει τις επιχειρήσεις και προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Η τόνωση της απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες για να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτό αποσκοπούν τα αλλεπάλληλα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ για επιδότηση επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση ανέργων -400.000 άτομα έχουν λάβει κατάρτιση από το 2019- αλλά και οι Ημέρες Καριέρας, που φέρνουν κοντά εργαζόμενους και εργοδότες. Τώρα, κάνουμε ακόμα ένα βήμα, με το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε προ ημερών και απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ σε 7 περιοχές της χώρας (Ρόδο, Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Πέραμα, Κερατσίνι-Δραπετσώνα και Σαλαμίνα). Έχει τέσσερις άξονες: πρώτον, την επιδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 7.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, δεύτερον, τη θεωρητική κατάρτιση 22.500 ανέργων σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης (πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες), τρίτον, την επιχορήγηση 850 ανέργων για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης με 14.800 ευρώ και τέταρτον, δωρεάν παροχή συμβουλών για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, δημιουργώντας 6.000 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: αφενός να αποκαταστήσει επαγγελματικά συμπολίτες μας που έχουν μείνει άνεργοι σε μία ηλικία στην οποία αντικειμενικά είναι δύσκολο να βρουν εργασία και παράλληλα να τους βοηθήσει να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αφετέρου, να ενισχύσει οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικούς φορείς με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο το έργο τους, πρωτίστως σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για απασχόληση ανέργων 55 ετών και άνω, έχουν προσληφθεί 26.500 άτομα.

Μόνο πέρυσι, σχεδόν 53.000 άνεργοι ωφελήθηκαν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ εντός του 2024, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2020. Έξι στους 10 εργάστηκαν σε περιοχές εκτός της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, πάνω από τους μισούς ήταν νέοι έως 29 ετών και σχεδόν 7 στους 10 γυναίκες. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν οι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ 1 στους 3 μακροχρόνια άνεργος. Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων, 9 στους 10, απασχολήθηκε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το σημαντικότερο εδώ είναι ότι όσοι συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά συνήθως διατηρούν τις θέσεις απασχόλησής τους και μετά το τέλος των δράσεων της ΔΥΠΑ. Συνολικά 210.142 άνεργοι βρήκαν εργασία την τελευταία 5ετία μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ με πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Είμαστε ανοιχτοί στην ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων κάθε επαγγελματικής ομάδας, πάντα όμως εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας. Όπως είχαμε δεσμευτεί, κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων συνεταιρισμών και αγροτών, ύψους 3,8 δισ. ευρώ που θα επιτρέψει να κινητοποιηθούν πάλι παραγωγικά στοιχεία τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα ή ανενεργά λόγω παλαιών χρεών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Η νέα ρύθμιση προσφέρει οικονομική ανάσα σε 21.000 παραγωγούς μας και, όπως είπαν στη συνάντηση που είχα μαζί τους την Πέμπτη τα μέλη της διοίκησης της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, μέσω τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων, εκτός από τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της πρωτογενούς παραγωγής, αποκαθίσταται και η εμπιστοσύνη στο συνεταιρίζεσθαι. Έχουμε πάρει, όμως, και άλλα μέτρα για την στήριξη του αγροτικού κόσμου. Δεν υπάρχει πλαφόν 100 εκ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την επιστροφή του ΕΦΚ, αλλά θα γίνει στο σύνολό της, σύμφωνα με τα τιμολόγια που θα υποβληθούν, με το συνολικό ποσό της επιστροφής να φτάνει έως και τα 160 εκ. ευρώ. Μάλιστα, εξετάζουμε να συνδέσουμε το πετρέλαιο με τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας, γι’ αυτό συγκροτείται ομάδα εργασίας από τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους των αγροτών να προχωρήσουν στην αναθεώρηση των δεικτών ανά καλλιέργεια. Επιπλέον, με πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα αποζημιωθούν παραγωγοί που υπέστησαν απώλειες άνω του 30%, αμέσως μόλις λάβουμε τη σχετική έγκριση από την ΕΕ. Οι βαμβακοπαραγωγοί ενισχύονται με 31,7€ ανά στρέμμα και μειώνεται το πλαφόν για ένταξή τους στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Οι κτηνοτρόφοι που έχασαν ζώα από την πανώλη και την ευλογιά, εκτός από τις υψηλές αποζημιώσεις, θα λάβουν στήριξη για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, έχουμε εξασφαλίσει χαμηλή τιμή ρεύματος μέσω του Τιμολογίου «ΓΑΙΑ», στα 0,093 € ανά κιλοβατώρα, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας στη χονδρική αγορά. Ενώ ως προς τις υποδομές, δημοπρατούνται και υλοποιούνται αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 865 εκ. ευρώ σε όλη την επικράτεια και γίνονται έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών στην Κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 900 εκ. ευρώ.

Ένα ακόμα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος είναι το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», όπου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος άνοιξε. Σε σχέση με την πρώτη φάση, έχουμε αυξήσει την επιδότηση στο 60% των δαπανών, δηλαδή μέχρι και 8.100 ευρώ. Θυμίζω ότι προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι το σπίτι που θα ανακαινίσει να το παρέχει έπειτα για μακροχρόνια μίσθωση. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση περισσότερων ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Επόμενο θέμα, η νέα πρωτοβουλία μας για την προστασία των ανηλίκων και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, δύο πεδία που απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση, συνεχή προσαρμογή και ενίσχυση των πολιτικών και των εργαλείων μας. Φέρνουμε στη Βουλή διάταξη -σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- για την οπλοφορία και συγκεκριμένα απαγορεύσεις και αυστηρές προϋποθέσεις για διάφορες κατηγορίες μαχαιριών που έχουν χρησιμοποιηθεί από ανηλίκους, ως όπλα. Το 2024 καταγράφηκαν 10.968 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων, με 14.956 ανήλικους δράστες, αριθμοί αυξημένοι κατά 40,81% και 43,80% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2023. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η βία αυξήθηκε, αλλά αποτυπώνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και των φορέων του κράτους. Υπενθυμίζω ότι ήδη εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις, όπως οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης από νέους αστυνομικούς σε περιοχές όπου συχνάζουν παιδιά και έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας ή παραβατικότητας. Παράλληλα, δίνουμε στους πολίτες, στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά δύο νέα εργαλεία για άμεση επικοινωνία και αναφορά περιστατικών: την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 10201 και την εφαρμογή SAFE.YOUth. Κάθε καταγγελία διαχειρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής, ενώ η εφαρμογή παρέχει και τη δυνατότητα χρήσης emergency button για άμεση παρέμβαση.

Περνώ στην υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων 9.000 τ.μ. στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταστεγαστεί το Εφετείο Θεσσαλονίκης, αφού γίνουν οι αναγκαίες εργασίες προσαρμογή των χώρων. Η ανακατασκευή του σημερινού Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ύψους 79 εκ. ευρώ, αποτελεί τμήμα του σχεδίου μας για τα δικαστικά μέγαρα της Κεντρικής Μακεδονίας που επίσης περιλαμβάνει τα νέα Δικαστικά Μέγαρα Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ. Και δεν είναι τα μόνα. Προ ημερών επισκέφτηκα το υπό κατασκευή δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά, το οποίο θα αποτελεί το πιο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες όχι μόνο της πόλης του Πειραιά, αλλά και όλων των Δήμων του παραλιακού μετώπου, η δικαστική αρμοδιότητα των οποίων -όπως προβλέπει ο νέος δικαστικός χάρτης- περνά πλέον στον Πειραιά.

Πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης εξελίσσεται ευρύ κτηριακό πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκ. ευρώ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την ανέγερση νέων δικαστικών μεγάρων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους. Η Δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται υπό συνθήκες αξιοπρεπείς, που προσδίδουν κύρος και σεβασμό στη λειτουργία της. Εκτός από τις παρεμβάσεις στις υποδομές, υλοποιούμε και έργα προϋπολογισμού 220 εκ. ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση της Δικαιοσύνης (ψηφιοποίηση των αρχείων, δίκες μέσω τηλεδιάσκεψης, ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας κα). Εξίσου υψηλής σημασίας και ο θεσμικός εκσυγχρονισμός με τις τροποποιήσεις στους Κώδικες, η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, οι αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία και πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης.

Για να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, είχα την ευκαιρία την περασμένη Τετάρτη να δω από κοντά την πρόοδο των εργασιών σε δύο μεγάλα έργα, στον Flyover -το 20% έχει ήδη υλοποιηθεί- και στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένα από τα τρία υπερσύγχρονα νοσοκομεία που κατασκευάζονται στην επικράτεια με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Χρόνος παράδοσης το 2027 (Μάιος και Ιανουάριος αντίστοιχα). Οι πολίτες θα δουν στην πράξη τα αποτελέσματα του έργου μας, γιατί κάθε δέσμευση που αναλαμβάνουμε, τη φέρνουμε εις πέρας. Συνεχίζουμε δυναμικά και θα κριθούμε γι’ αυτό το 2027, όπως πρέπει: από τους ίδιους τους πολίτες.

Άλλη μία δέσμευσή μας αφορούσε τη μοναδική Σχολή Μαρμαροτεχνίας στην πατρίδα μας, που βρίσκεται στον Πάνορμο της Τήνου. Είχαμε δεσμευτεί, λοιπόν, να την προστατέψουμε και να την αναβαθμίσουμε και αυτό κάνουμε. Θεσπίσαμε τη μετατροπή της σε Ανώτερη Σχολή από αδιαβάθμητη που ήταν, και οι απόφοιτοί της αποκτούν για πρώτη φορά επαγγελματικά δικαιώματα. Η μισθοδοσία του προσωπικού και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της Σχολής καλύπτεται πλέον από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Παράλληλα, προχωρά με ταχείς ρυθμούς η κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής και η πλήρης ανανέωση του εξοπλισμού της, με 13.500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, προετοιμάζουμε τη νέα γενιά των μαρμαρογλυπτών, προκειμένου να συνεχιστεί η μεγάλη παράδοση της Ελλάδας και της Τήνου στην τέχνη του μαρμάρου που κρατάει από την αρχαιότητα.

Μιλώντας για τον χώρο της τέχνης, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας, ένα φαινόμενο που έχει γιγαντωθεί και στερεί εισοδήματα από τους καλλιτεχνικούς δημιουργικούς και τη δημιουργική βιομηχανία της οπτικοακουστικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν, επικαιροποιείται και ενδυναμώνεται το σύστημα του dynamic live blocking ως προς το εύρος και τη διαδικασία εφαρμογής του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφές πειρατείας, που προσβάλλουν ιδίως οπτικοακουστικά έργα, ενώ αυστηροποιείται και το πλαίσιο αντίδρασης των αρμοδίων φορέων όπως η ΕΕΤΤ και οι ενδιάμεσοι πάροχοι που θα ελέγχονται σε πιο στενά χρονικά περιθώρια από τα σημερινά. Το κόστος της μη συμμόρφωσης θα είναι πλέον δυσανάλογο σε σχέση με τα πολύ ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών που υπάρχουν στην αγορά για τη νόμιμη χρήση τέτοιου περιεχομένου και πιστεύω πως και σε αυτόν τον τομέα θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την τήρηση της νομιμότητας που θα βοηθήσει σημαντικά την εγχώρια δημιουργική και οπτικοακουστική βιομηχανία. Τα διοικητικά πρόστιμα -ανάλογα την περίπτωση- θα είναι από 750 ευρώ έως 5.000 ευρώ, ενώ αν υπάρξει υποτροπή, τα ποσά θα διπλασιάζονται. Επιπλέον θα γίνεται διακοπή της πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο μέσα σε 30 λεπτά. Με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, προστατεύουμε τους ανθρώπους πίσω από τα έργα. Τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες που αφιερώνουν χρόνο, ταλέντο και πάθος. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι απλώς νομικό ζήτημα. Είναι ο κόπος και η έμπνευση χιλιάδων ανθρώπων που αξίζουν να αμείβονται δίκαια για τη δουλειά τους.

Κλείνω με την «Οδύσσεια», τη νέα ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον και ένα καστ με πολλά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Σκηνές της ταινίας θα γυριστούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που ήδη έχουν επιλεγεί. Πρόκειται για άλλη μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή που θα ενισχύσει τη θέση της χώρα μας ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού για τέτοιες παραγωγές. Από το 2019, αρχικά με το ΕΚΟΜΕ και στη συνέχεια με τον νέο φορέα Hellenic Film and Audiovisual Center – Creative Greece, έχουμε επενδύσει περίπου 140 εκ. ευρώ για 211 έργα (κινηματογράφο, τηλεόραση, animation, ντοκιμαντέρ). Τα μισά κατευθύνθηκαν σε διεθνείς παραγωγές, και τα υπόλοιπα στήριξαν την εγχώρια καλλιτεχνική, κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.

Και μαζί και με την πανεπιστημιακή Σχολή Παραστατικών Τεχνών που δρομολογούμε προς ψήφιση, θεωρώ ότι μάλλον δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν άλλη κυβέρνηση που να έχει στηρίξει θεσμικά και οικονομικά με τόσο ουσιαστικό τρόπο τον κόσμο του πολιτισμού.

Σας ευχαριστώ και σήμερα για τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτήν την ανασκόπηση. Καλή Κυριακή!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.