Ολοκληρώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη βούληση της κυβέρνησης να τοποθετηθούν πιλοτικά locker στα σχολεία για να κλειδώνουν τα κινητά τους οι μαθητές, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς είναι κάτι που το έχει συζητήσει με τον υπουργό Παιδείας.

«Θεωρώ πολύ σημαντική τη δέσμευση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια του σχολείου. Από τη στιγμή που το παιδί θα πάει στο σχολείο μέχρι να φύγει.Το εννοούμε όταν λέμε το κινητό στην τσάντα. Δεν είναι απλά μία προσδοκία και φυσικά το ζήτημα δεν είναι τιμωρητικό. Είδα ότι σήμερα μπήκε η πρώτη αποβολή», επεσήμανε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε όλοι – οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά – ότι αυτό βοηθάει τη μαθητική διαδικασία».

«Γι’ αυτό θέλουμε τους συλλόγους γονέων συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Έχω συζητήσει με τον Υπουργό παιδείας και είμαι πολύ θετικός, εάν υπάρχουν τέτοια αιτήματα από συλλόγους γονέων να προμηθεύσουμε έναν σε πρώτη φάση πεπερασμένο αριθμό σχολείων πιλοτικά με locker, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κλειδώνουν κινητά τους όταν πηγαίνουν στο σχολείο και να τα παίρνουν όταν φεύγουν.Είναι σημαντικό όμως αυτές οι δράσεις να μην επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, αλλά να έχουν την ίδια την ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας», κατέληξε.

Αναλυτικά η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να πούμε καλό φθινόπωρο, κυρία Πρόεδρε, φαντάζομαι πια, βοηθάει και λίγο ο καιρός. Ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, κατ’ αρχάς να σας ενημερώσω εν τάχει για ένα υποσύνολο των εξαγγελιών που έκανα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θεωρώ ότι έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι δε ιδιαιτέρως σημαντικές, διότι αξιοποιούμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για μια σειρά από δράσεις, που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινωνικής μας πολιτικής.

Να ξεκινήσω με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», όπου καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα δισεκατομμύριο πρόσθετους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με το ένα δισεκατομμύριο που θα χορηγήσουν και οι τράπεζες, μιλάμε για ένα πρόγραμμα ύψους δύο δισεκατομμυρίων, το οποίο στοχεύει στο να αποκτήσουν περί τους 20.000 συμπολίτες μας το σπίτι τους με ένα κόστος στεγαστικού δανείου, το οποίο θα είναι χαμηλότερο απ’ όσο θα πλήρωναν αν νοίκιαζαν ένα αντίστοιχο σπίτι. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1», όπως γνωρίζετε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και φιλοδοξούμε τώρα να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τους δικαιούχους διευρύνοντας σημαντικά και τα κριτήρια. Και ταυτόχρονα να διαθέσουμε και 400 εκατομμύρια για επισκευές σπιτιού μέσω ενός άτοκου δανείου, ουσιαστικά χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση είτε σε σπίτια τα οποία διαθέτουν, είτε σε διαμερίσματα τα οποία ενδεχομένως είναι κλειστά και τα οποία μπορούν με αυτόν τον τρόπο να τα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να αυξήσουμε την προσφορά των διαμερισμάτων.

Η δεύτερη δράση, στην οποία αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, είναι τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης απογευματινά χειρουργεία. Γνωρίζετε ότι ο θεσμός έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που δεν έχουν την οικονομική άνεση, ειδικά αυτοί οι οποίοι περιμένουν αρκετό καιρό για μία προγραμματισμένη εγχείρηση, να την κάνουν και το κόστος του απογευματινού

χειρουργείου, όφελος για τους γιατρούς οι οποίοι χειρουργούν το απόγευμα, να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από μία δύσκολη διαπραγμάτευση αισιοδοξούμε ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε και την τελική επιβεβαίωση αυτής της απόφασης, ώστε να μπορέσουμε άμεσα να ξεκινήσουμε και τα απογευματινά χειρουργεία.

Και το τρίτο στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία έχει να κάνει με τις γενικότερες δράσεις που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Ήδη οι διαδραστικοί πίνακες έχουν μπει σε σχεδόν 30.000 σχολεία, και αυτοί χρηματοδοτούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας για να παρουσιάσω το πρώτο ψηφιακό φροντιστήριο για παιδιά της Γ’ λυκείου, δωρεάν, με πολύ έμπειρους καθηγητές. Μια πρόσθετη βοήθεια για παιδιά απομακρυσμένων περιοχών, για παιδιά οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούν να δαπανήσουν τα χρήματα για να έχουν πρόσθετη φροντιστηριακή υποστήριξη. Θεωρώ ότι είναι όλες δράσεις με ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που αποδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο σημαντικοί για τη χώρα, δεν κατευθύνονται μόνο σε σημαντικά έργα υποδομής, αλλά πηγαίνουν και σε δράσεις οι οποίες μας βοηθούν να μειώσουμε τις ανισότητες. Και αυτό νομίζω έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς ξεκινάει τώρα ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος. Όπως γνωρίζετε, χθες ανακοινώθηκαν τα χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής. Η Ελλάδα πήρε το χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τις βιώσιμες μεταφορές, τη ναυτιλία και τον τουρισμό. Για ευνόητους λόγους, ένα χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας, η οποία φιλοδοξεί να παίξει έναν ρόλο ως πύλη εισόδου για όλη την κεντρική και την ανατολική Μεσόγειο, πολύ σημαντικό για τη ναυτιλία μας. Πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά υπάρχει και η επίσημη

αναγνώριση της ευρωπαϊκής διάστασης του τουρισμού. Και το χαρτοφυλάκιο αυτό θα πάει σε Έλληνα Επίτροπο, οπότε αυτό, σε συνδυασμό και με τις πολλές δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε την επόμενη πενταετία στα πλαίσια και της έκθεσης την οποία έγραψε ο κύριος Ντράγκι, μία έκθεση την οποία στηρίζω απόλυτα, μία έκθεση πολύ φιλόδοξη, η οποία θέτει την Ευρώπη με ευθύτητα μπρος στις αδυναμίες της.

Νομίζω ότι υπάρχει πια ένας καμβάς, θα έλεγα, όπου τα συμφέροντα της Ελλάδος τέμνονται με σημαντικές προτεραιότητες που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη την επόμενη πενταετία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να χαράσσονται με άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη και είναι σημαντικά όλα αυτά που αναφέρατε. Η στέγαση, η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ισότιμη πρόσβαση σε όλα αυτά τα αγαθά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζονται και έτσι όσα μέτρα λαμβάνονται είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα νέα ζευγάρια, ο καθένας να μπορεί να έχει την υγεία που χρειάζεται, τις υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται και φυσικά πρέπει να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες υποδομές για όλα αυτά. Μακάρι λοιπόν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Στο θέμα της εκπαίδευσης και η ψηφιακή φυσικά τεχνολογία είναι κάτι στο οποίο θέλουμε δεν θέλουμε θα περάσουμε, έχουμε ήδη περάσει, και εκεί πρέπει κανείς να αξιοποιεί τις ευκαιρίες και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν μέτρα κατά των κινδύνων.

Ένα άλλο ζήτημα που θα με ενδιέφερε να τονιστεί αυτόν τον καιρό, και το έχετε δει στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας, είναι το θέμα του bullying στα σχολεία. Και εκεί είναι καλό να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει αναγκαία συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων. Γιατί η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα διαμόρφωσης μιας κοινωνίας. Άρα η συνεργασία και των γονέων είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούν να προλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα που πλήττουν και τον ψυχισμό των παιδιών, αλλά και τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη που, όπως βλέπουμε, διανύει μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, ευχόμαστε το καλύτερο στην επόμενη θητεία της Επιτροπής και φυσικά στον Έλληνα Επίτροπο. Είναι σημαντικό, όπως αναφέρετε και εσείς, και χαίρομαι για την ενδυνάμωση της χώρας με το χαρτοφυλάκιο που του ανατίθεται. Ας ευχηθούμε λοιπόν το καλύτερο πραγματικά, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα για όλο τον κόσμο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, μία σύντομη παρατήρηση στο ζήτημα του bullying. Όπως θυμάστε, πέρυσι παρουσιάσαμε την πλατφόρμα Stop Bullying, η οποία είχε πολύ σημαντική ανταπόκριση και με διακριτικότητα έχουμε χειριστεί πολλά περιστατικά στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, όπως πάντα αυτές οι περιστάσεις απαιτούν.

Θεωρώ όμως πάρα πολύ σημαντική και τη δέσμευση της Κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια του σχολείου, από τη στιγμή που το παιδί θα πάει στο σχολείο μέχρι που να φύγει, το εννοούμε όταν λέμε το κινητό στην τσάντα, δεν είναι απλά μία προσδοκία.

Και φυσικά το ζήτημα δεν είναι τιμωρητικό, αν θα μπει, είδα ότι σήμερα μπήκε μια πρώτη αποβολή, αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε όλοι, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι γονείς πρώτοι και πάνω απ’ όλα και τα ίδια τα παιδιά, ότι αυτό τελικά βοηθάει την ίδια τη μαθητική διαδικασία, γι’ αυτό και θέλουμε τους Συλλόγους Γονέων συμμάχους σε αυτήν την προσπάθεια και, γιατί όχι, να πάμε και κάποια βήματα παραπέρα.

Έχω συζητήσει με τον Υπουργό Παιδείας και είμαι πολύ θετικός, αν υπάρχουν τέτοια αιτήματα από Συλλόγους Γονέων να προμηθεύσουμε έναν, σε πρώτη φάση πεπερασμένο, αριθμό σχολείων, πιλοτικά, με locker, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κλειδώνουν τα κινητά τους όταν πηγαίνουν στο σχολείο και να τα παίρνουν όταν φεύγουν. Είναι σημαντικό όμως αυτές οι δράσεις να μην επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, αλλά να έχουν την ίδια την ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας. Κι επειδή το μέτρο αυτό είδα ότι έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, είναι στοίχημα όλων μας να το κερδίσουμε και να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη, όχι τιμωρητικά, αλλά γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η αυτοδέσμευση είναι πολύ σημαντικότερη από την κύρωση, αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι όλοι να κατανοήσουν ότι είναι για το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας και τελικά και των ίδιων των παιδιών.

