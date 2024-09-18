Λογαριασμός
Παύλος Φύσσας: 11 χρόνια από τη δολοφονία του - Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή

Η σιγή τηρήθηκε έπειτα από πρόταση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Τσοκάνη ο οποίος φώναξε «Αθάνατος»

UPDATE: 12:28
Παύλος Φύσσας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής ανήμερα της 11ης επετείου της δολοφονίας του, μετά από πρόταση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Τσοκάνη.

«Ο Παύλος Φύσσας ζει και πάντα μέσα από τους αγώνες μας, τις διεκδικήσεις μας. Γιατί γνωρίζουμε καλά πως πρέπει όλοι μας, τον φασισμό βαθιά να τον πολεμάμε», τόνισε από το βήμα της Βουλής το κ. Τσοκάνης, ζητώντας από το σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης που προήδρευε της συνεδρίασης δέχτηκε την πρόταση, με τους βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα της Ολομέλειας να σηκώνονται, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

«Αθάνατος», αναφώνησε στο τέλος ο Χ. Τσοκάνης. 

Πηγή: skai.gr

