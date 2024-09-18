Βορίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων έγινε πολιτική της Ε.Ε. χάρη στον Κ. Μητσοτάκη    

Η ασφάλεια του πολίτη, η μετανάστευση και οι διαρροές της κυβέρνησης προς τα δεξιά της, ήταν τα κεντρικά θέματα της ωριαίας ραδιοφωνικής συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη στον ΣΚΑΪ 100,3.

Στο συμπέρασμα της οποίας, στο τέλος, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε στην «κεντρική ιδέα» της παρούσας κυβέρνησης: «Την παρουσίασε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πρωθυπουργός: είναι η προσπάθεια να φέρουμε αυτή τη χώρα πιο μπροστά σε όλους τους τομείς -αυτό ο πρωθυπουργός το ονομάζει "πολυδύναμο εκσυγχρονισμό". Τι είναι αυτό; Να ανεβάσουμε τους μισθούς, να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, να αντιμετωπίσουμε όλες τις σωρευμένες παθογένειες πολλών, πολλών ετών».

Ξεκινώντας, όμως, από τα θέματα πάταξης της εγκληματικότητας, εν πρώτοις διευκρίνισε ότι τα ποινικά μέτρα δεν αφορούν συγκεκριμένες ομάδες, κοινωνικές ή άλλες, επί παραδείγματι τους Ρομά. Το ότι μια ομάδα εμφανίζει αυξημένη εγκληματικότητα είναι κοινωνιολογική διαπίστωση, προσέθεσε δε. «Η αστυνομία κάνει καταπληκτικά τη δουλειά της», ανέφερε επίσης ο υπουργός και επικαλέστηκε την αύξηση των συλλήψεων.

Εκεί, όμως, που εντόπισε πρόβλημα, είναι στην υποτροπή, θέμα το οποίο θα επιλύσει με ειδική διάταξη ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας. Με υποχρεωτική ανάκληση προσωρινών μέτρων και υποχρεωτική κράτηση για τους αποκαλούμενους «επαγγελματίες εγκληματίες». Και, επανέλαβε ότι δεν είναι μέτρα που στοχεύουν κατά συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, αλλά μέτρα που στοχεύουν κατά της εγκληματικότητας. «Το σε ποια ομάδα ανήκουν, είναι αδιάφορο», δήλωσε ακόμη. Άλλωστε, στοχευμένο ποινικό δίκαιο δεν υπάρχει, απαγορεύεται πιο σωστά, για λόγους ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ., συμπλήρωσε. «Ακόμη μαζεύουμε» αυτά τα οποία άφησαν πίσω τους οι ποινικοί κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ακόμη.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση τέσσερις φορές άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα επί το αυστηρότερον. Όμως, διευκρίνισε, η αλλαγή δεν καταλαμβάνει τα εγκλήματα που έχουν ήδη τελεσθεί. Η αύξηση των συλλήψεων κατά 30% δείχνει ότι η αστυνομία δουλεύει καλά και αποτελεσματικά, επιχειρηματολόγησε και συνέχισε λέγοντας ότι είναι ενιαία η κυβερνητική αντίληψη απέναντι στην εγκληματικότητα. Το ζήτημα της υποτροπής γεννιέται ακριβώς επειδή δουλεύει η αστυνομία, επέμεινε.

Στο θέμα της μετανάστευσης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του διερωτώμενος, «ποια χώρα, ξέφραγο αμπέλι;», παραθέτοντας, αμέσως μετά, συγκεκριμένα στοιχεία: Το 2019 στα 110 κέντρα για μετανάστες υπήρχαν 100.000 άτομα, όταν σήμερα στα 30 κέντρα υπάρχουν 20.000.

Στο σημείο αυτό τέθηκε στο τραπέζι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, εκ δεξιών: «Τι παραπάνω θα έκαναν από αυτό που κάνει η κυβέρνηση;», διερωτήθηκε και απάντησε: «Δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μας το λένε, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική από αυτήν που ακολουθεί η κυβέρνηση, σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Το θέμα ανοίγει περαιτέρω, υποστήριξε ο Μ. Βορίδης σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, εξαιτίας της αλλαγής των πολιτικο-κοινωνικών συσχετισμών. Και, εστιάζοντας στα καθ' ημάς, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνίστησε σε όλη την προσπάθεια για αυτά που οδήγησαν στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση», με το μηχανισμό κατανομής των βαρών. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε να μπει στο Σύμφωνο μια τελείως διαφορετική οπτική που δεν υπήρχε στην Ευρώπη, που είναι η οπτική της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων». Ως τώρα, συμπλήρωσε, επικρατούσε η λογική δικαιωματικών αντιλήψεων, όπως ανέφερε, με αποτέλεσμα, «να κάνουμε τους τροχονόμους». Ωστόσο, «με σκληρό αγώνα του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του ανθρώπου που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης», η Ευρώπη οδηγήθηκε σε αλλαγή πολιτικής.

Ταυτοχρόνως, ο Μ. Βορίδης θυμήθηκε ότι η Γερμανία, επί πρωθυπουργίας Μέρκελ, πρωτοστατούσε στο να γίνει διαχείριση του προβλήματος, αλλά αυτό τώρα αλλάζει, τώρα τα κράτη και τα έθνη ζουν τα επιτίμια της προηγούμενης πολιτικής. Οι εκλογές λύνουν τα θέματα, και έξω και μέσα, σημείωσε εξάλλου, παρέχοντας συγχρόνως τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση ακούει κάθε μέρα τους πολίτες, εκείνοι, βεβαίως, θα κρίνουν αν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους, αναγνώρισε.

Σε άλλο θέμα και με αφορμή τη σημερινή είδηση για επιβολή ποινής μονοήμερης αποβολής σε μαθητή που έκανε χρήση κινητού τηλεφώνου, σε σχολείο της Πάτρας, ο Μ. Βορίδης παρατήρησε ότι «όταν επιβάλλεται ένα πειθαρχικό μέτρο, δεν είναι καλό μήνυμα να λένε οι γονείς, "γιατί το έκανες αυτό στο παιδάκι μου;". Δεν είναι έγκλημα καθοσιώσεως...».

Εξωτερική πολιτική για τη συνέχεια, με τον υπουργό να διερωτάται: «Τι έχουμε δώσει; Τι έχει κερδίσει η Τουρκία;». Αναφέρθηκε δε, στο δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης στα διεθνή ύδατα που έχουν άλλα κράτη, η Τουρκία εν προκειμένω, ακόμη και για τα πολεμικά σκάφη της.

Στο θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, επανέλαβε ότι ήταν το μοναδικό, στην πενταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο καταγράφηκε μεγάλη εσωτερική διαφοροποίηση, όπως είπε. «Είναι ένα από τα 500 πράγματα που έχουμε κάνει», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου. Αφού τον κατηγόρησε ότι ασκεί λαϊκιστική αντιπολίτευση, προσέθεσε ότι, ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει παρουσιάσει μία συγκεκριμένη θέση. Μίλησε, όμως, και για εκείνους που αποχωρούν από κόμματα επειδή δεν ικανοποιήθηκαν προσωπικές στοχεύσεις τους. Υπογράμμισε, πάντως, τη σημασία να έχει συντεταγμένο λόγο η ΝΔ, εντός του οποίου μπορούν να αναπτύσσονται επιμέρους απόψεις.

Ερωτηθείς για τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, τέλος, διαβεβαίωσε ότι δεν έχει ανοίξει τέτοια συζήτηση εντός της κυβέρνησης. Πρότεινε δε, «να αφήσουμε να τρέξει χρόνος». Στη λήξη της τετραετίας, εκείνη την ώρα, «θα δούμε και τους συσχετισμούς. Εκείνη την ώρα θα κριθεί και η κυβέρνηση, εκείνην την ώρα οι ψηφοφόροι θα νιώσουν ότι κάτι πρέπει να αποφασίσουν».

Πηγή: skai.gr

